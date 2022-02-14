快訊

情人節大禮！威力彩12.1億元頭獎一人獨得 獎落這縣市

冬奧／召開記者會並非羽生結弦個人要求 退休之說仍彌漫日媒

中央社 / 東京14日綜合外電報導
羽生結弦記者會。 擷圖自畫面
羽生結弦記者會。 擷圖自畫面

日本花滑名將羽生結弦在北京冬奧男子花式滑冰比賽挑戰3連霸失利後，動向備受關注，他今天將在北京召開記者會。日本媒體猜測，他若宣布退役，轉任教練甚至參政都有可能。

「冰上王子」羽生在北京冬奧的短曲項目因冰鞋卡到冰上的洞導致失誤，只拿下95.15分，暫排第8；10日的長曲項目挑戰4周半跳（4A）與後內4周跳（4S）接連2次跌倒後，以優異藝術表現急起直追，拿到188.06分，總分283.21分排第4。

日本TBS新聞網報導，27歲的羽生在長曲項目挑戰世界上沒人成功表演過的4周半跳，雖然跌倒了，但被認定是跳出4周半跳的動作，成為史上跳出4周半跳的第一人。

另外，日本18歲小將鍵山優真這次在短曲拿下108.12分、長曲201.93分，以刷新自己紀錄的總分310.05分拿下銀牌；24歲的宇野昌摩以總分293.00分摘銅。日本選手拿到包辦第2到第4名的好成績。

不過，也正是因為日本滑冰界年輕人才輩出，使得「羽生引退說」甚囂塵上。

日本體育記者指出，不論以年齡或者以選手的能力來看，羽生恐怕都是最後一次挑戰奧運。4年後他就31歲。如果日本是花式滑冰很弱的家，他或許還有可能（成為國手），但除了這次拿牌的2名選手以外，還有很多有望挑戰奧運的年輕選手，因此想以31歲的年齡晉級恐怕有很大困難。

各界的焦點，也轉向猜測羽生未來動向。

日本週刊FLASH網路版報導，體育記者分析，滑冰選手一旦引退，首先會考慮轉為職業滑冰表演者。羽生現在是隸屬於滑冰聯盟的選手，如果要簽署廣告契約或參加滑冰表演，聯盟會收取一些費用，但若轉為職業表演者，就可以全部收進自己荷包，這是考慮到收入的作法。

此外，羽生在4年前平昌冬奧達成2連霸後，曾提到周圍的人對他幫助很多，想要把這種經驗傳承下去。因此他在退役之後，以教練的身分重回花滑界的可能性也很高。

除了轉為職業演出者、教練之外，還有一種令人意外的猜測。

在東京奧運舉辦之前，羽生曾在2019年傳出對擔任國際奧林匹克委員會（IOC）委員有點興趣，也因此在退役之後，他或許會把精力投注於舉辦冬季奧運，爭取在家鄉仙台開辦花式滑冰大會。

也有體育記者認為，憑藉羽生的個人魅力和聰明的頭腦，具備種種優勢的羽生若想投身政壇也不無可能。

羽生今天下午將在北京冬奧的媒體中心召開記者會。

讀賣新聞報導，日本奧林匹克委員會（JOC）表示，召開記者會並非羽生個人要求，而是因為來自個別媒體的採訪申請實在太多，無法一一進行採訪，因此決定召開記者會統一回應。

冬奧 北京冬奧

延伸閱讀

冬奧／羽生結弦今在北京開記者會 網友：引退？婚訊？

冬奧／花滑王子羽生結弦動向受關注 14日開記者會

冬奧／負傷完成4A跳 羽生結弦自爆：當時右腳失去知覺

冬奧／挑戰三連霸與4A跳失利 羽生結弦含淚埋首向冰場鞠躬

相關新聞

冬奧／粉絲鬆口氣！羽生結弦記者會暢談熱愛滑冰 沒有要退休

挑戰冬奧三連霸失利的27歲日本花式滑冰王子羽生結弦，於昨天突然宣布今天召開臨時記者會引發外界猜測，最終在所有人關注下，這場今天下午五時半進行記者會被安排在北京冬奧會的主新聞中心的立春廳，約半小時的時間

冬奧／中國網友批韓選手擦獎台舉動「輸不起」 韓媒回嗆荒唐

北京冬奧再出現中國及韓國運動員爭議，日前韓國競速滑冰選手車旼奎在500公尺項目輸給中國拿下銀牌，賽後他在上台領獎前用手擦拭頒獎台，引發中國網友十分不滿，認為是在抗議比賽不公。不過韓媒也不甘示弱地反擊，

冬奧／冰刀、鮮血與金牌 中韓短道速滑恩怨30年

今年北京冬奧上，中國與南韓因為部分賽事輸贏引發雙方網民互搶，其實，中韓在短道速滑項目上，從單純的推撞，到後來的血染賽場，...

冬奧／摘金遭中國網友掀「辱華」黑歷史 陳巍：我不用微博

美國華裔男子花式滑冰選手陳巍日前奪金，卻遭中國網友出征，掀出一長串「辱華」黑歷史，但他個人不以為意，受訪時直言，「我在這裡沒有社群媒體（微博），社群媒體有時是有毒的。」 現年22歲的陳巍，曾蟬聯20

冬奧／運動場上的愛情 情侶選手如何過情人節

在西洋情人節這天，一般愛侶通常是共享一頓浪漫晚餐或送花慶祝，但一些運動情侶今年卻是在北京冬季奧運會場度過這個特殊日子，英...

冬奧／卸下3連霸重擔 羽生結弦：以兩屆奧運冠軍為榮

日本花滑名將羽生結弦在北京冬奧男子花式滑冰比賽挑戰3連霸失利。他今天表示，奧運冠軍真的是很沉重的頭銜，他已從3連霸的重擔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。