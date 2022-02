冬奧／日本好友表現失常無緣衛冕 南韓名將轉播時熱淚盈眶

此屆冬奧在爭議不斷的同時,昨日也出現賺人熱淚的場面,南韓退役名將李相花在轉播冬奧時看到日本好友小平奈緒無緣連霸因此熱淚盈眶,流露出兩人深厚情誼。

現年33歲的李相花及36歲的小平奈緒為舊識,兩人既是對手也是好友。2018年平昌冬奧,李相花尋求在500公尺項目三連霸,最後不敵小平奈緒以銀牌坐收,不過小平奈緒披著日本國旗抱著流淚的李相花一幕獲得兩國粉絲大讚,還被譽為是該屆冬奧的最佳場面之一。

不過李相花因傷勢纏身2019年毅然決然結束選手生涯,退役後活躍於綜藝節目、也轉戰轉播台,而大她三歲的好友則持續在場上奮戰,也出戰了本屆北京冬奧,小平奈緒此次以尋求衛冕為目標,但表現不理想最終以38秒09、第17名作收。

李相花剛好是當天比賽的播報員,一看到該結果她難以控制自己的情緒,忍不住留下淚水。

李相花評論好友的表現,提到「小平奈緒首次起跑和反應速度很好,但從中段氣勢就斷掉了,我就有預感可能無法進入前幾名,她出現我從未見過的樣子,感覺真的很辛苦。」

小平奈緒在場邊接受媒體聯訪時,也是先抬頭找轉播席的好友喊著:「相花過得好嗎?我很想妳。」接著才表示:「今天表現不好,會繼續加油的。」

