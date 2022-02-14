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冬奧／競速滑冰多名選手被判起跑違規 日媒質疑：哪裡有搶跑

聯合新聞網 / 綜合報導
中國選手高亭宇(右)500米速度滑冰奪金，左為銀牌的南韓選手。（新華社）
中國選手高亭宇(右)500米速度滑冰奪金，左為銀牌的南韓選手。（新華社）

北京冬奧競速滑冰賽場又出現爭議，除了南韓選手車旼奎在頒獎前用手擦拭頒獎台，遭中國網友出征，奪金熱門日本名將新濱立也、加拿大好手迪布勒伊（Laurent Dubreuil）也都被判起跑時搶跑違規，日媒對該判決相當不解。

在競速滑冰男子500公尺的比賽中，中國代表隊開幕式旗手高亭宇以34秒32的成績打破冬奧紀錄，拿下中國競速滑冰首面冬奧金牌，不過幾家歡樂幾家愁，新濱立也和迪布勒伊兩人剛好被排在最後一組出場，起跑時被判違規只好重跑，兩人似乎都對吹判相當不解，最後新濱在通過100公尺時花了10秒11，差了金牌0.69秒，排名跌到20名，迪布勒伊則是以第4名作收。

就連拿下銅牌的日本好手森重航，在第14組出場時也被宣判起跑違規，引發國內外球迷熱議，質疑東道主是中國的關係，影響裁判走向，《日刊體育》也撰文：「哪裡有搶跑違規？」

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