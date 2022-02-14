冬奧／粉絲鬆口氣！羽生結弦記者會暢談熱愛滑冰 沒有要退休

挑戰冬奧三連霸失利的27歲日本花式滑冰王子羽生結弦，於昨天突然宣布今天召開臨時記者會引發外界猜測，最終在所有人關注下，這場今天下午五時半進行記者會被安排在北京冬奧會的主新聞中心的立春廳，約半小時的時間，羽生結弦面對各國媒體表示，只是因為疫情因素，在比賽結束後未能接受採訪，才特別決定今天召開記者會，與媒體面對面暢談，均是談到當時自己比賽狀況及心情，因此並未如外界預測在記者會上宣布退休或是有關自己感情問題。

羽生結弦在記者會上表示，對於沒有贏得金牌感到遺憾，但陳巍選手表現精采，我感覺在這個場地滑得非常舒服，感謝所有工作人員。

對於媒體提問，羽生結弦回答，表示自己腳踝受傷，連走路都會痛，但仍盡力去完成四周半的跳躍，即使沒有成功，我仍盡了最大努力去付出。

他回答為何賽後鞠躬的舉動，他說，自己的演出有些不足，也對所有在看他比賽的人，表達感謝。且對自己的努力過程還是很滿意。

他回答記者說，本來目前自己的傷勢是不應該去比賽與練習的，只是滑冰是自己從小就一直堅持的，很享受在冰面滑冰時那種滑翔的感覺。

對於自己未來，他表示自己還很混亂，也沒有特別去思考太多，但會繼續為大家喜愛的「羽生結弦」這個名號而努力。

羽生結弦長年累月的艱苦訓練，讓他有著不少傷病，尤其是落冰那隻腳頻繁受傷。上個賽季就因為傷病，長時間高掛免戰牌，直到年底的全日本錦標賽復出，才獲得北京冬奧會的入場券。

近年為了挑戰4A難度，羽生結弦的身心承受了更大的負荷。羽生結弦曾說過，「每一次我的身體都重重摔在冰面上，仿佛是死亡跳躍，我是帶著自己指不定哪次就會摔出腦震盪，然後有著死掉的心理準備在訓練的。」

在征戰北京冬奧會前，羽生結弦的右腳腳踝受傷，他是打針過後才進行比拼。據他賽後說，比賽過程中，右腳基本上是沒有知覺的。

羽生結弦在記者會上。 擷圖自畫面