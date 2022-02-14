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冬奧／追夢永不嫌晚 德國49歲女警8度參賽寫歷史

中央社 / 北京14日綜合外電報導
將滿50歲的佩希絲坦不僅是位女警，還成為首位8度出戰冬奧的女性運動員。 新華社
將滿50歲的佩希絲坦不僅是位女警，還成為首位8度出戰冬奧的女性運動員。 新華社

德國競速滑冰好手佩希絲坦日前出戰北京冬奧女子3000公尺吊車尾，但她衝過終點線時笑開懷，為自己達成8度出戰冬奧的目標喝采，這位女警更成為史上最年長的冬奧女子參賽選手。

佩希絲坦（Claudia Pechstein）本月22日將滿50歲，不僅平常從事警察工作，還成為首位8度出戰冬奧的女性運動員。

法新社報導，佩希絲坦從1992年開始出戰冬奧，一路來贏得5面金牌，儘管本月5日北京冬季奧運女子3000公尺競速滑冰成績墊底，她賽後仍展現笑容，還對鏡頭比出愛心手勢。

北京冬奧開幕式掌旗的她表示：「我速度不快，但我（衝過終點線後）露出微笑，因為我今天達成個人8度出戰冬奧的目標，這對我來說很重要。」

她還說：「我是全世界唯一8度在冬奧出賽的女性。今天比賽結果不是太重要，重要的是能夠上場競賽。我超級引以為榮。」

美國全國公共電台（NPR）報導說，這印證了人們常言道「年齡只是一個數字 」，追夢永不嫌晚。

佩希絲坦也成為第2年長的冬奧競速滑冰選手，僅次於英國競速滑冰選手特畢特（Albert Tebbit）1924年以52歲之齡出賽的紀錄。

以運動員競賽生涯來說，35歲以上就堪稱「大齡」，佩希絲坦僅是眾多「大齡」選手之一。這次不少資深好手打破紀錄，有些甚至奪下獎牌。

全國公共電台根據奧林匹克研究中心（Olympic Studies Center）資料發現，本屆冬奧至少有140名35歲以上運動員預定參賽。研究中心表示，人數可能會後續更新，因為最終參賽人數要在賽後才會知道。

美國36歲雪板好手雅各貝利斯（Lindsey Jacobellis）9日在女子雪板障礙賽為美國奪得本屆冬奧首面金牌，成為最年長美國女性冬奧金牌得主。雅各貝利斯12日再和40歲搭檔鮑加納（Nick Baumgartner）摘下混合團體雪板障礙賽金牌創歷史。

此外，41歲的法國好手克拉瑞（Johan Clarey）在北京冬奧男子滑降賽摘銀，成為最年長的奧運阿爾卑斯式滑雪項目奪牌選手。

克拉瑞7日賽後曾說：「從我還是個小男孩起，我生命中每件事都（做的比別人）慢。這是我母親說的，我做每件事所花的時間是（別人的）2倍，比如（學會）走路、說話，顯然我的運動生涯也是如此。」

此外，冰球比賽今年也仰賴「大齡」選手。

根據奧林匹克研究中心統計，冰球35歲以上選手人數最多，有27人；其次是冰壺，有21人。

今年最年長的冰壺參賽選手是挪威47歲的納高（Torger Nergaar），生涯第6度出戰冬奧。

納高說：「我始終想著要好好享受其中樂趣，我認為這是最重要的事。」

47歲的納高是今年最年長的冰壺參賽選手。 美聯社
47歲的納高是今年最年長的冰壺參賽選手。 美聯社

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