冬奧／中國網友批韓選手擦獎台舉動「輸不起」 韓媒回嗆荒唐

北京冬奧再出現中國及韓國運動員爭議，日前韓國競速滑冰選手車旼奎在500公尺項目輸給中國拿下銀牌，賽後他在上台領獎前用手擦拭頒獎台，引發中國網友十分不滿，認為是在抗議比賽不公。不過韓媒也不甘示弱地反擊，表示這些謾罵十分荒唐。

在冬奧競速滑冰的項目中，中國選手高亭宇以34.32秒的成績奪下金牌，韓國選手車旼奎則以34.39秒拿下銀牌，賽後準備進行頒獎儀式時，車旼奎在獲獎前用手先擦了擦台子才與觀眾揮手致意，這個動作遭中國網友痛批，怒罵「丟人現眼」、「沒有奧運精神」、「給自己掃墓呢？」、「輸不起的垃圾、典型的偷國棒子」。

車旼奎在接受韓聯社訪問時，解釋自己的動作並不是抗議，而是出於尊重，因為頒獎台對他來說非常珍貴，他想帶著誠摯的心站上去領獎。不過中國媒體對他的說明並不買帳，還表示根據國際奧委會（IOC）規定，運動員禁止在頒獎台作出任何政治抗議手勢，因此車旼奎極有可能受到處罰，甚至被剝奪銀牌。

這起事件在韓國也引發各媒體爭相報導，包括《朝鮮日報》、《SBS》等紛紛撰文指出中國網友這些不理性的謾罵和臆測相當荒謬，也抨擊中國網友、媒體的舉動無疑是在加深中韓之間的衝突對立。