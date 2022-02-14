冬奧／稱美國花滑選手亞裔比例過高 紐時遭痛批種族歧視

今年代表美國出戰冬奧的選手有許多亞裔面孔，日前《紐約時報》對此現象寫下「美國各地冰場和比賽中，亞裔比例明顯高於其他族裔」，該文立刻引發熱議，被認為有種族歧視之嫌。

《紐約時報》指出，美國此次參加北京冬奧花式滑冰比賽的6名選手名單中，有4名是華裔選手，分別是陳楷雯(Karen Chen)、劉美賢(Alysa Liu)、陳巍(Nathan Chen)和周知方(Vincent Zhou)，然而亞裔僅占美國人口的 7%，在各個級別的溜冰場和比賽中，參賽選手的比例卻高過其他族裔，顯然亞裔已經逐漸改變這項1990年代以前都屬於白人的運動。

這番言論被認為是對亞裔的種族歧視，引發美國網友不滿，「為什麼《紐約時報》把亞裔美國人在一項運動中的好表現視為問題？」、「這些選手代表了美國最好的一面，他們努力奮鬥達成目標」、「白人比例過高時，也沒見你們報導過」。

該文再分析亞裔在花式滑冰佔有絕對優勢的原因，由於他們身形纖細瘦小，再加上從小接受父母嚴格的訓練，還稱「花式滑冰是一項昂貴的運動，而東亞人作為一個移民群體，他們在美國擁有最高的平均家庭收入。」這樣的說法被專家認為是刻板印象，在花式滑冰的比賽中，不分族群每位選手都有相同的競爭機會。

由於被認為有散播反亞裔之嫌，目前該文的標題已被改掉。