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冬奧／俄花滑小天后藥檢風波 團體賽金牌命運下午揭曉

中央社 / 北京14日綜合外電報導
俄羅斯花滑小天后瓦莉娃身陷禁藥風波。 美聯社
俄羅斯花滑小天后瓦莉娃身陷禁藥風波。 美聯社

體育仲裁法庭（CAS）已經結束它在俄羅斯花式滑冰小天后瓦莉娃（Kamila Valieva）禁藥風波的聽審，接著將進行審議，最終裁決將於今天稍後宣布。

15歲的瓦莉娃於7日寫下新頁，成為第一位在奧運完成四周跳的女子選手，替俄羅斯奧會（ROC）代表隊順利拿下團體賽金牌。她去年12月25日的尿液樣本驗出對遭禁的心絞痛治療藥物呈陽性反應，但結果隔了6個多星期才公開。

由於俄國政府系統性違反禁藥規定受到懲處，俄羅斯選手僅能以ROC而非國家代表隊名義參加北京冬奧

瓦莉娃藥檢未過，讓她在2022北京冬季奧運的未來以及俄羅斯奧會花滑團體賽金牌，都懸於一線。

路透社和法新社報導，瓦莉娃預計參加15日舉行的女子個人賽，且是奪金大熱門，體育仲裁法庭因此不得不趕緊裁定她能否繼續在北京冬奧比賽。體育仲裁法庭的聽審進行了近6個小時，於今天凌晨2時10分結束。

體育仲裁法庭表示，這場透過視訊進行的聽審，出席者除了瓦莉娃，也包括國際奧林匹克委員會（IOC）、世界反禁藥組織（WADA）、國際滑冰總會（ISU）、俄羅斯反禁藥組織以及俄羅斯奧會的代表。

法新社報導，體育仲裁法庭表示他們將於北京時間今天下午2時左右宣布裁決結果。

冬奧 北京冬奧 花式滑冰

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