冬奧／不滿意競速滑冰5百公尺成績 黃郁婷慶幸沒摔倒

台灣競速滑冰女將黃郁婷昨晚在北京冬季奧運女子競速滑冰500公尺項目，以39秒23、第26名作收，她表示，儘管不滿意成績，但很慶幸沒摔倒。

黃郁婷連2屆叩關冬季奧運，並取得女子競速滑冰500公尺、1000公尺、1500公尺等3項參賽資格，而她也是這次4名台灣選手中，唯一擁有冬奧經驗的選手。

北京冬奧競速滑冰女子500公尺決賽昨晚登場，共有30名選手參賽，分成15組，黃郁婷被安排在第6組出發，同組對手為哈薩克選手阿伊多娃（Yekaterina Aidova），黃郁婷在其中一個彎道過彎時似乎有所遲疑，最終繳出39秒23，以第26名作收。

黃郁婷賽後透過中華奧會表示，自認比賽一開始的時候狀態不會太差，「只是起跑跑出去後，其實有miss掉1、2步，一直告訴自己不要想太多，專注在溜冰上」。

回憶起比賽過程，黃郁婷指出，「其實在第1個彎道加速的時候，我感覺還可以，第2個直線的時候，我專注在追哈薩克選手，可能追了一下，速度有點太快，變成第2個彎道沒有控制好。」

黃郁婷坦言，當下很害怕自己會摔倒，但她也對自己信心喊話，「一定要撐住」。

看到冬奧競速滑冰女子500公尺成績，黃郁婷透露，原本以為可以跑得更快，因此對成績不太滿意，但她也轉念一想，「我覺得沒有摔倒，我就很慶幸了」。

黃郁婷在北京冬奧競速滑冰女子1500公尺、500公尺項目告一段落後，17日將展開最後一項1000公尺項目賽事，也是個人強項，她在上屆平昌冬奧競速滑冰1000公尺名列第20名，也是3個參賽項目中表現最佳。

父親黃錦龍同樣期待，他希望，黃郁婷能趁著這幾天調整，並在競速滑冰1000公尺展現最好的成績。