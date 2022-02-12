快訊

獨／家樂福出售案牽動洗牌 玉山銀「護山神卡」陷去留危機

網球／直落二攻破對手雪恥 夜市球王曾俊欣奪生涯挑戰賽第二冠

冬奧／花滑小天后涉禁藥 能否參加個人賽14日分曉

中央社 / 北京12日綜合外電報導
俄羅斯花式滑冰小天后瓦莉娃。 路透
俄羅斯花式滑冰小天后瓦莉娃。 路透

15歲的花式滑冰小天后瓦莉娃捲入禁藥爭議，總部位於瑞士洛桑的體育仲裁法庭今天表示，14日將宣布她能否在北京冬季奧運繼續出賽。

國際檢測機構（International TestingAgency）說，瓦莉娃（Kamila Valieva）在去年12月25日由俄羅斯當局採集的尿液樣本中，驗出對遭禁止的心絞痛治療藥物曲美他嗪（trimetazidine）呈陽性反應。

俄羅斯反禁藥組織（RUSADA）8日曾對瓦莉娃做出暫時禁賽懲處，但在她9日上訴當天即解除禁令。

國際奧林匹克委員會（IOC）、世界反禁藥組織（WADA）及國際滑冰總會（ISU）表示，他們將要求體育仲裁法庭（Court of Arbitration for Sport）恢復對她的禁賽令。

因瓦莉娃將競逐15日的個人項目，體育仲裁法庭發表聲明說，將在13日召開聽證會，並於北京時間14日下午宣布仲裁結果。

瓦莉娃於7日寫下新頁，成為第一位在奧運完成四周跳的女子選手，替俄羅斯奧會（ROC）代表隊順利拿下團體賽金牌。美國奪銀，日本鍍銅。

瓦莉娃在6日花滑團體賽短曲項目及7日長曲項目的精彩演出令人驚嘆，被視為花滑女子個人賽奪金最熱門選手。

若是IOC、WADA與ISU的上訴成功推翻RUSADA的決定，瓦莉娃將無法參加個人賽事。

冬奧 北京冬奧

延伸閱讀

「身心都累了！」 黃郁婷吐真心話：冬奧結束後打算退休

北京冬奧單板滑雪障礙團體賽 年齡最長美國隊摘金

冬奧／俄國花滑小天后涉禁藥 燒出「冰雪女王」教練爭議

冬奧／奧運門票得來不易 林欣蓉：以自己為榮

相關新聞

冬奧／選手村房間出現「海景」 官方竟先要求芬蘭選手刪影片

北京冬奧開賽以來爭議不斷，先前才被爆出伙食不足，讓不少參賽選手怨聲載道「吃不飽」，近日芬蘭選手呂林佩雷（Katri Lylynperä）則在IG上傳多則選手村漏水影片，房間瞬間變成水濂洞，讓她無奈發文

冬奧／超沒品！ 中國無良業者蹭熱度掀「羽生」註冊潮

日本花式滑冰好手羽生結弦，因出眾外表與精湛表現在全世界累積不少人氣，本屆冬奧雖無緣三連霸，但仍完成史無前例的4周半跳，奮力一搏的精神獲得外界大力讚賞，中國也看準他的高人氣，再次拿他的名字註冊商標，引發

冬奧／微博貼文遭出征 雪橇女將林欣蓉兩難：誰都不想得罪

首次登上北京冬奧舞台的雪橇好手林欣蓉，雖無緣闖進決賽，但都有順利完成三趟賽事，最終以31名成績為這次冬奧之旅畫下句點。賽後她在微博感謝家人、粉絲的支持，不料卻遭中國網友出征，要求應將內文「中國」字眼改

冬奧／「中國女生比韓國漂亮」 前韓國滑冰選手被罵翻

前韓國競速滑冰金牌得主林孝埈，先前因惹出爭議醜聞遭國家隊禁賽最終決定「棄韓轉中」，使得他在韓國網民心中留下「叛徒」罪名。如今又在直播脫口說出，「中國女生比韓國女生漂亮」，又再次燃起韓國網友們心中怒火。

冬奧／男子冰球雙強 美小將扳倒加拿大

北京冬奧男子冰球賽事昨天上演兩支傳統勁旅加拿大隊與美國隊的對決，兩隊也在比賽中多次發生肢體衝突，最終以NCAA球員為主要...

冬奧／花滑王子羽生結弦動向受關注 14日開記者會

日本花滑名將羽生結弦10日在北京冬季奧運男子花式滑冰比賽挑戰3連霸失利後，動向備受關注。日本奧林匹克委員會（JOC）今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。