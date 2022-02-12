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冬奧／奧運門票得來不易 林欣蓉：以自己為榮

中央社 / 台北12日電
北京冬奧雪橇國手林欣蓉今天在臉書上發文，細數她自2016年開始接觸雪橇運動的歷程，也提到一路走來在資源窘迫下所遭遇的困難，對於自己順利完成比賽，她以自己為榮。 圖／中華奧會提供
北京冬奧雪橇國手林欣蓉今天在臉書上發文，細數她自2016年開始接觸雪橇運動的歷程，也提到一路走來在資源窘迫下所遭遇的困難，對於自己順利完成比賽，她以自己為榮。 圖／中華奧會提供

北京冬奧雪橇國手林欣蓉今天在臉書上發文，細數她自2016年開始接觸雪橇運動的歷程，也提到一路走來在資源窘迫下所遭遇的困難，對於自己順利完成比賽，她以自己為榮。

林欣蓉是台灣近24年來，第1位取得冬奧雪橇參賽門票的女將，今年北京冬奧的無舵雪橇女子單人賽，她以31名成績完賽，她在臉書上感性地寫到：「雖然加總只有短短3分鐘的滑行，卻是我6年的所有心血、所有傷痛、所有的情緒、所有離家3年多的成果。」

由於台灣地處亞熱帶，既沒有雪，自然也沒比賽，林欣蓉表示，就算到鄰近亞洲國家參賽，也因參賽國家太少，沒有辦法申請獎金與補助。

林欣蓉並透露，一開始她轉練雪橇，第1台訂製雪橇就是由家人出資，甚至許多訓練都得自掏腰包，直到2018年獲得中華奧會主席林鴻道的企業贊助，把她納入動員育才計畫，才解決她的資金缺口，對此她也強調：「我非常的感激。」

結束生涯首次冬奧之旅，對於未來的下一步，林欣蓉承認有些茫然，因為她很清楚自己要拿牌難度太高，若再轉換其他參賽項目，一切又要重頭來過，加上還有生計重擔，讓她不得不低頭。

林欣蓉強調，或許會有人覺得她沒機會奪牌，沒有資源就放棄，但她知道要培養1名雪橇選手所費不貲，「但不是這運動在台灣不盛行，就代表不值得培養。」

最後林欣蓉除了感謝所有幫助過她的人，也表示歷經這一次冬奧，讓她學習到很多，也提到接下來台灣仍有選手出賽，希望大家一起為他們加油。

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