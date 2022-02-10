冬奧／義大利競速好手踢爆與協會不和 認「親吻」是表達抗議

義大利短道競速好手方塔娜(Arianna Fontana)，在北京冬奧勇奪兩面獎牌，並成功在滑冰500公尺項目衛冕摘金，成為冬奧歷史上第五位生涯獲得10面以上獎牌選手。她也以大吼大叫的方式為此次勝利慶祝，並在賽後坦言尖叫、親吻行為是為了發洩對義大利滑冰協會的不滿。

31歲的方塔娜透露與義大利滑冰協會之間的關係存有裂痕，而其中最大的主因在於她美籍丈夫兼教練洛貝洛 (Anthony Lobello, Jr.)。她失望表示，「有人不希望我們在這裡，義大利滑冰協會並不支持我參賽也不歡迎我的丈夫當教練。」並向外界表示自2018年平昌奧運以來，雙方關係就一直不斷惡化。

方塔娜認為這幾年來受來許多不友善的對待，「連在拿下500米項目金牌後，那些在走廊上遇到的義大利官員也未前來祝賀。」她也直言，「希望能與那些人保持距離，會對目前情況比較好。」

奪牌後方塔娜也激動地大喊著，並與丈夫在場邊接吻，以示向義大利滑冰協會表達抗議、憤怒。她肯定教練丈夫所做的貢獻並表示，「此次賽事證明他是一位了不起的教練，對我也是最好的選擇。」賽後方塔娜則明確表示將不會參加2026年米蘭冬奧。