冬奧／我家金牌變你家的？南韓新聞播「這首歌」痛斥比賽不公

北京冬奧賽是許多運動員期盼以久的舞台，除了精彩的賽事表現外，中國大陸與南韓的衝突也成為另類看點。冬奧開幕式的韓服穿著成為兩國怒火的開端，隨後在男子1000公尺競速滑冰的項目中，南韓選手接連被判違規，讓大陸選手抱走金、銀牌，讓南韓民眾大爆炸。日前，南韓電視台在節目尾聲時播放南韓團體BEAST的歌曲《Shock》，藉歌詞傳達對冬奧比賽不公的憤怒，進而引發網友熱烈討論。

冬奧開幕式中，一名女子穿著粉色韓服登場，引起南韓網友怒火，抨擊大陸「文化侵占」，讓兩國衝突開始發燒。而後，在男子1000公尺競速滑冰項目中，南韓選手黃大憲及李俊書接連被判犯規，讓大陸選手任子威、李文龍拿下該項的金、銀牌，讓南韓民眾再度爆炸，進而引發中韓網友大戰，「中國兔崽子」一詞更多日登上南韓推特熱門關鍵字。

日前，南韓電視台JTBC在新聞中談及北京冬奧，主播也在節目尾聲闡述對本次賽事及判決的不滿，「一旦公平性被打破，它所帶來的衝擊感會有多大，我們深刻地體會到了，而且絕對不是只有運動有這樣的問題而已」，字裡行間流露出無奈與怒火，隨後節目便開始播放男團BEAST的歌曲《Shock》，讓許多南韓網友直呼「很有共鳴」。

該歌曲的歌詞寫道，「喘不過氣，我的心好痛」、「茫然地坐了好一陣子，什麼事情都做不了」、「Every day I shock，Every night I shock，I'm sorry，拜託重新回到我身邊」。歌曲的意境與現今南韓民眾的心聲不謀而合，彷彿唱出南韓人對北京冬奧的滿腔怒火與無可奈何。

뉴스룸 미쳤냐고 공정함이 무너지면 충격이 얼마나 큰지 느꼈다고 멘트치고 엔딩에 비스트 쇼크 틀어줌 끼발ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/y6LJtSN5HV — 조하 (@majimakbaby) February 8, 2022

《韓網評論翻譯站》也將該起事件的討論分享到臉書粉專，許多南韓網友皆憤憤不平，「真的很Shock」、「每一句歌詞都讓人很有共鳴」、「真的是什麼也做不了」、「雖然很搞笑，但我笑不出來，混帳東西給我把獎牌還來」，也有人誇獎電視台的創意，「選曲太棒了」、「我家偶像怎麼會出現在這裡」、「用這麼嚴肅的狀態玩雙關梗真的好搞笑」。

《Shock》出自南韓男子團體BEAST，該團體後續因更換經紀公司、團員變動，而更名為Highlight。