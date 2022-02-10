冬奧／挑戰三連霸與4A跳失利 羽生結弦含淚埋首向冰場鞠躬

花式滑冰王子羽生結弦，在前日短曲項目因卡上冰場的洞造成失誤，積分僅排在第8。今日長曲項目，雖展現高水準演出拿下第3高188.06分，但在與短曲成績加總後，以283.21分排名第4名，粉碎3連霸的夢想。此外挑戰四周半跳也不幸以失敗收場，賽後雖難掩失望之情，但羽生結弦仍展現運動家精神，並特別向冬奧滑冰場致意鞠躬。

備受全世界矚目的羽生結弦，在短曲失誤後仍展現不氣餒的決心，並表示在接下來長曲項目會努力嘗試4A，流露勢在必行的決心。可惜在今日在長曲項目挑戰兩次的4周半跳都不慎摔倒落地，最終不敵華裔美籍的「耶魯學霸」陳巍和兩位同胞，以加總成績位居第四，三連霸的冬奧美夢就此被粉碎一地。

即便表現失利，羽生結弦仍保持優雅姿態，向現場觀眾微笑致意，並在離場時向冬奧滑冰場鞠躬，似乎有暫別冬奧舞台的意味。在賽後訪問時羽生結弦哽咽表示，「我真的覺得我已經盡力了，也已經把所有的一切都拿出來了，但一切還是不太順利。」畫面令人心疼。但對於此次挑戰失利，大部分網友都給予鼓勵，並大讚他堅毅不拔的精神讓人敬佩。