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冬奧／挑戰3連霸雖失利 羽生結弦4周半跳仍獲國際首度判定

中央社 / 東京10日綜合外電報導
羽生結弦挑戰四周半成功。 法新社
羽生結弦挑戰四周半成功。 法新社

日本男子花滑名將羽生結弦儘管在北京冬奧3連霸失利，因連續失誤僅獲第4名，但他挑戰前所未見的4周半跳（4A）雖落地跌倒，仍在國際大賽首獲判定為旋轉角度不足的4A。

日媒Daily Sports報導指出，羽生去年12月在日本錦標賽也曾挑戰4周半跳，但當時被降階判定為3周半跳；但這次羽生在北京冬奧的計分表上則顯示，「4周半跳旋轉角度不足」，是國際滑冰總會（ISU）首次在國際大賽上判定的4周半跳。

羽生接受日本放送協會（NHK）訪問時表示，他這次明顯跳出比之前表現得更好的4周半跳，雖然覺得還差了一點，但他已付出了全部，「一生懸命」拚命努力，這是他最空前努力的一次。

對於首次被判定為4周半跳，羽生說，其實他賽前覺得不管他多麼努力，這次北京冬奧都不會有所回報，感到很疲憊；但終於獲得國際認定，多少有點獲得回報的感覺，他想要創造紀錄，能夠留下一些讓人感受到他表現的痕跡，他感到很高興。

男子花滑最後由美國華裔選手陳巍（Nathan Chen）以332.60分的高分拿下金牌。

陳巍今年22歲，8日在短曲項目拿下破紀錄的113.97分，今天在長曲項目表現優異，接連完成後內點冰4周跳（4F）、後內4周跳（4S），與更高難度的勾手4周跳等（4Lz）等，藝術表現也獲肯定，長曲項目獲218.63分。

羽生這次在北京冬奧力拚暌違94年的花滑3連霸，同時挑戰至今無人能成功的4周半跳，可惜8日的短曲項目因冰鞋卡到冰上的洞導致失誤，只拿下95.15分暫排第8。

他今天長曲項目一開頭就連續挑戰4周半跳（4A）與後內4周跳（4S），卻接連2次跌倒；之後表現回復平穩，雖以優異的藝術表現急起直追，在長曲項目拿到188.06分，但最後總分283.21分排第4，無緣獎牌。

另外，日本18歲小將健山優真這次在短曲拿下108.12分、長曲201.93分，以刷新自己紀錄的總分310.05分拿下銀牌；24歲的宇野昌摩以總分293.00分摘銅，他4年前也曾在平昌冬奧奪銀牌，連續2屆奧運奪牌。

加上羽生獲得第4名，日本選手總計包辦男子單人花滑第2到第4名。

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