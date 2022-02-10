冬奧／谷愛凌人氣持續飆升 IG曬金牌刷一排藍勾勾獻祝福

因國籍問題引發爭議的滑雪新星谷愛凌（Eileen Gu），日前代表中國隊以超高難度動作勇奪滑雪大跳台金牌，賽後她激動落淚並圓夢表示，「人生中最高興的一天。」隨後她在IG曬出多張頒獎台照片，並感謝所有粉絲、家人支持，此貼文也吸引三十幾萬粉絲按讚留言，另外多名體壇大咖也前來送上祝賀，包括美國女網名將小威廉絲（Serena Williams）等。

因中美混血國籍與出眾外型，在北京奧運開賽前就成為矚目之一的谷愛凌，最終不負眾望以高難度動作「轉體1620」取得94.5的高分，逆轉奪金。人氣水漲船高的她，不僅在全世界累積不少粉絲，連體壇大咖都對她初生之犢的表現贊不絕口，就連NBA籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）也被眼尖網友發現在IG與微博都有追蹤這名混血滑雪女神，可見谷愛凌所帶來的魅力無法擋。

在IG谷愛凌也PO出三張奪牌照片並感激寫下，「到現在仍不敢置信，這是我人生中最棒的一天，感謝朋友、家人、粉絲的支持，還有滑雪這次給我的體驗。」此貼文一出，就吸引各地粉絲前來留言祝賀，連美國網球女將小威廉絲、英國滑雪選手繆爾（Kirsty Muir）等人都前來送上祝賀。

人氣持續攀升的谷愛凌，在奪得金牌後敏感的國籍問題更是蜂擁而至，掀起不小爭議。不過對於外界質疑她也強勢回擊，並稱不想浪費時間在這些人身上，「我對於目前生活感到滿意，其他人是否快樂並不重要，如果他們不喜歡我，那就是他們的損失，他們永遠不會贏得奧運。」