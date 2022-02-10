快訊

新北+17急發2千封簡訊 汐止確診手搖員工「這7天」都上班

聽新聞
test
0:00 / 0:00

冬奧／谷愛凌人氣持續飆升 IG曬金牌刷一排藍勾勾獻祝福

聯合新聞網 / 綜合報導
谷愛凌IG曬金牌照，貼文引來多位體壇大咖送上祝賀 美聯社。
谷愛凌IG曬金牌照，貼文引來多位體壇大咖送上祝賀 美聯社。

因國籍問題引發爭議的滑雪新星谷愛凌（Eileen Gu），日前代表中國隊以超高難度動作勇奪滑雪大跳台金牌，賽後她激動落淚並圓夢表示，「人生中最高興的一天。」隨後她在IG曬出多張頒獎台照片，並感謝所有粉絲、家人支持，此貼文也吸引三十幾萬粉絲按讚留言，另外多名體壇大咖也前來送上祝賀，包括美國女網名將小威廉絲（Serena Williams）等。

因中美混血國籍與出眾外型，在北京奧運開賽前就成為矚目之一的谷愛凌，最終不負眾望以高難度動作「轉體1620」取得94.5的高分，逆轉奪金。人氣水漲船高的她，不僅在全世界累積不少粉絲，連體壇大咖都對她初生之犢的表現贊不絕口，就連NBA籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）也被眼尖網友發現在IG與微博都有追蹤這名混血滑雪女神，可見谷愛凌所帶來的魅力無法擋。

在IG谷愛凌也PO出三張奪牌照片並感激寫下，「到現在仍不敢置信，這是我人生中最棒的一天，感謝朋友、家人、粉絲的支持，還有滑雪這次給我的體驗。」此貼文一出，就吸引各地粉絲前來留言祝賀，連美國網球女將小威廉絲、英國滑雪選手繆爾（Kirsty Muir）等人都前來送上祝賀。

人氣持續攀升的谷愛凌，在奪得金牌後敏感的國籍問題更是蜂擁而至，掀起不小爭議。不過對於外界質疑她也強勢回擊，並稱不想浪費時間在這些人身上，「我對於目前生活感到滿意，其他人是否快樂並不重要，如果他們不喜歡我，那就是他們的損失，他們永遠不會贏得奧運。」

谷愛凌IG曬金牌照，貼文引來多位體壇大咖送上祝賀 截至谷愛凌IG。
谷愛凌IG曬金牌照，貼文引來多位體壇大咖送上祝賀 截至谷愛凌IG。

冬奧 北京冬奧

相關新聞

冬奧／無緣3連霸為表現致歉 羽生結弦：我已經拚盡全力

日本花滑王子羽生結弦今天在冬奧花滑男子長曲項目再次發生了兩次失誤，最終也以第4名成績作收無緣3連霸，儘管在長曲賽事結束後...

冬奧／挑戰3連霸雖失利 羽生結弦4周半跳仍獲國際首度判定

日本男子花滑名將羽生結弦儘管在北京冬奧3連霸失利，因連續失誤僅獲第4名，但他挑戰前所未見的4周半跳（4A）雖落地跌倒，仍...

冬奧／谷愛凌人氣持續飆升 IG曬金牌刷一排藍勾勾獻祝福

因國籍問題引發爭議的滑雪新星谷愛凌（Eileen Gu），日前代表中國隊以超高難度動作勇奪滑雪大跳台金牌，賽後她激動落淚並圓夢表示，「人生中最高興的一天。」隨後她在IG曬出多張頒獎台照片，並感謝所有粉

冬奧／挑戰三連霸與4A跳失利 羽生結弦含淚埋首向冰場鞠躬

花式滑冰王子羽生結弦，在前日短曲項目因卡上冰場的洞造成失誤，積分僅排在第8。今日長曲項目，雖展現高水準演出拿下第3高188.06分，但在與短曲成績加總後，以283.21分排名第4名，粉碎3連霸的夢想。

冬奧／衛冕成功！美籍韓裔雪板好手金善連兩屆摘金

美籍韓裔雪板好手金善（Chloe Kim）賽前摘金呼聲頗高，她今天不負眾望，在北京冬奧蟬聯女子半管冠軍寶座

冬奧／谷愛凌搶手代言20品牌 概念股也漲商標被搶註29次

18歲滑雪選手谷愛凌代表中國拿下2022年北京冬奧金牌後，中國民間掀起「谷愛凌熱」，不僅與她沾上邊的概念股大漲，谷愛凌代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。