冬奧／何秉睿16日首秀 父親喊話放輕鬆、享受比賽

北京冬季奧運至今已有3名台灣選手亮相，滑雪選手何秉睿將在16日男子曲道賽登場，父親何兆日今天期許何秉睿冬奧首秀能放輕鬆，好好享受比賽。

台灣這次共有4名選手征戰北京冬奧，競速滑冰女將黃郁婷、雪橇選手林欣蓉7日接力登場，而滑雪選手李玟儀昨天在女子曲道賽歷經首趟開賽發生失誤，她仍盡全力完成兩趟比賽，在冬奧留下成績，以第50名結束首次奧運之旅。

黃郁婷接下來將在13日500公尺、17日1000公尺競速滑冰項目上陣。而首度登上冬奧舞台的何秉睿，將在16日男子曲道賽迎接首秀，他除了昨天到場為隊友打氣外，也在一旁協助教練相關比賽事宜。

父親何兆日儘管人在台灣，仍心繫何秉睿，幾乎每天都會聯繫，何兆日接受中央社訪問時透露，何秉睿這幾天已實地觀察賽道，發現出發地和終點坡度落差較大，「確實比一般場地還要困難一些」。

參加曲道賽的選手必須通過每個由紅色和藍色組成的旗門，以女子組賽事為例，兩趟各有65個旗門，這次女子組88名選手中僅50名選手通過考驗，順利完賽。何兆日透露，男子組賽事預計會增加約20個旗門，提升比賽難度，也讓何秉睿有點緊張，擔心沒有好的表現。

在何兆日眼中，過往何秉睿算是緊張型的選手，往往練習時表現很好，但在大型比賽未能正常發揮，不過何兆日相信，何秉睿歷經去年赴歐洲比賽歷練後，心態上已能調適。

何秉睿花了約8年的時間才走到夢想中的冬奧殿堂，何兆日除了期許何秉睿盡力發揮、能夠完賽外，更重要的是能放輕鬆，好好享受比賽。

何兆日和妻子已準備好空下16日時間，觀賞兒子的冬奧首秀，他開玩笑地說：「我不知道我太太能不能承受那種緊張程度，因為昨天在看玟儀的比賽，她就已經緊張到看不下去了。」