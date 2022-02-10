冬奧／黃大憲雪恥摘首金諷「乾淨比賽」 南韓網民直呼痛快

北京冬奧至開賽以來爭議不斷，其中在男子短道速滑1000公尺項目，原定看好有機會奪冠的南韓選手，最終卻被判犯規失格，由地主選手任子威戲劇性拿下金牌，引發外界質疑有「黑哨」。不過韓籍選手黃大憲在昨1500公尺項目扳回一成，以2分9秒219成績成功摘金，讓大批韓國媒體與網友直呼非常痛快！

任子威日前在混合團體接力、男子1000公尺接力摘金，但卻引發不少爭議，多名滑冰選手都被宣判犯規失格，最終由地主隊以「金包銀」的方式遞補金牌，即便南韓與匈牙利等隊提出上訴最終都遭到駁回，也讓這起黑箱判決疑雲越滾越大，並挑起中、韓雙方網友隔岸叫囂戰火。

所幸在1500公尺項目，任子威在準決賽因犯規被判失格提前出局，最終由南韓選手黃大憲一雪前恥，摘下冬奧生涯首金，也讓南韓網友、媒體興奮不已直呼總算討回一點公道。黃大憲也在賽後直言表示，「這是今天最乾淨的一場比賽。」

而先前身陷奪冠爭議的任子威則在賽後勇於承認失誤，「我出現低級失誤，想法太多了，可能包袱有點重。」並要求外界，「不要太關注我!」想好好專注在比賽上。此言論也引來中國網民大讚，認為他敢做敢當，「我們贏得乾淨、輸得體面」、「犯規了就是犯規、我們認，下次繼續加油！」，頗有嘲諷南韓與匈牙利選手之前批黑哨「輸不起」之意。