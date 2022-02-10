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冬奧／挑戰4周半跳失敗 羽生結弦長曲開場連兩摔恐難3連霸

冬奧／奪金熱門卻失格 美國女將失落坐雪地10分鐘惹人心疼

聯合新聞網 / 綜合報導
冬奧衛冕挑戰失利，席弗琳坐在雪地失落畫面惹人心疼。 美聯社
冬奧衛冕挑戰失利，席弗琳坐在雪地失落畫面惹人心疼。 美聯社

美國滑雪好手席弗琳（Mikaela Shiffrin）本屆北京冬奧表現失常，先是在女子大曲道摔倒出局、挑戰衛冕失敗，緊接著高山滑雪大曲道項目開賽幾秒後就發生失誤，最終又是「失格」未完賽錯失得牌機會。賽後席弗琳也被捕捉沮喪坐在雪地至少10分鐘的畫面，令大批網友心疼。

曾在2014以18歲之齡勇奪索契冬奧女子曲道金牌的席弗琳，接著在2018年平昌冬奧拿下女子大曲道金牌及女子混合式銀牌，被視為本屆冬奧奪冠熱門的她，卻在連續兩個優勢項目發生致命失誤，無緣挑戰衛冕。賽後她也失望表示，「基本上還沒開始就已經結束了。」沮喪之情溢於言表。

在第一輪高山滑雪大曲道項目摔倒後，席弗琳也被拍到呆坐在雪地上超過10分鐘，畫面看起來非常可憐，引起大量網友與媒體關注。有媒體指出，席弗琳可能像「體操女王」拜爾絲（Simone Biles）一樣，背負美國沉重的奪金壓力，才導致最後表現整個潰堤，也有網友指出，因兩年的喪父之痛使席弗琳久久不能走出而影響表現。

不過越挫越勇的席弗琳賽後雖難掩失望，但她也表示將全力備戰接下來的項目。過去結果已成定局，在女子大曲道後，席弗琳估計還會參與曲道、超大曲道、滑降、全能等四項，有望找回身手、力拼奪牌機會。

冬奧 北京冬奧

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