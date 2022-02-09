冬奧／女子雪板障礙賽 雅各貝利斯為美國奪首金
美國選手雅各貝利斯（Lindsey Jacobellis）今天在北京冬季奧運女子雪板障礙賽為美國奪得本屆冬奧首面金牌，總算一償16年前在杜林冬奧錯失金牌的夙願。
路透社報導，銀牌和銅牌分別由法國選手特雷斯普許（Chloe Trespeuch）和加拿大選手奧丁（MeryetaO'Dine）拿下。
2006年在杜林冬奧，雅各貝利斯原本遙遙領先其他對手，距離終點線僅數公尺時做出抓板動作，不慎摔倒，與金牌失之交臂。
她贏得多座越野滑雪水晶球獎（Crystal Globe）和世界極限運動會（X Games）冠軍，但繼2006年摘銀後，在各屆冬奧一直未能如願奪金。
索契冬奧銅牌得主、現年37歲的特雷斯普許表現並不讓人意外，她本季已4度站上頒獎台。
奧丁4年前出戰平昌冬奧，但在參賽前兩天練習時摔出腦震盪，不得不遺憾地宣布退賽。
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