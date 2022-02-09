冬奧／網友稱日本花滑新星撞臉賴清德 副總統有神回覆

北京冬奧花式滑冰短曲項目昨日亮相，年僅18歲的日本新星鍵山優真成本場黑馬，完成4個4周跳拿下108.12分暫居第2，在欣賞精湛表現之餘，台灣觀眾發現他撞臉副總統賴清德，隨後也釣出賴清德本尊親自回應。

鍵山優真的父親過去也是花滑選手，從小他就耳濡目染，這幾年也立下不少戰功，2020年勇奪洛桑冬季青年奧運的金牌，去年更是摘下世錦賽銀牌，在此次冬奧已在團體賽幫助日本奪下銅牌，現在被認為是27歲羽生結弦之後的日本花滑新希望。

鍵山優真昨日比賽選了加拿大歌手布雷(Michael Buble)的輕快歌曲《When You're Smiling》，帶著笑容翩翩起舞，最終大突破拿到108.12分，創下自己的生涯新高，並搶走了羽生結弦的風采。由於他在等待成績時一直保持微笑，還敲起空氣鼓，頓時迷倒一票粉絲。

年僅18歲的日本新星鍵山優真在花滑短曲項目暫排第二，得知成績後高舉雙手慶賀。 美聯社

台灣觀眾也對他相當關注，當愛爾達體育主播張旖旂分享鍵山優真的賽事照片，表示「鍵山優真強心臟，一直撩裁判這樣。日本男單真的一直有人接班啊！」有網友察覺他中分的髮型跟外貌，神似副總統賴清德，紛紛留言「爲什麼一瞬間我以爲是賴副總統？」、「賴副總統去宏都拉斯其實是煙霧彈，真實情況是去北京比冬奧？」、「副總統賴清德多才多藝」、「別騙我了我書讀得少，但我知道誰是賴清德，他是不是出國去參加花式滑冰項目」、「最強斜槓」。

1月底出訪友邦宏都拉斯返台的賴清德，正在台南寓所展開14+7的隔離與自主健康管理，網友熱議也釣出本尊回復，「謝謝…大家，國政...也是...如履...薄冰」、「如果不是在隔離，也想滑一下冰。」