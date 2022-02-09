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冬奧／羽生結弦拚逆轉奪金 練習壓箱寶4周半跳還是失敗
日本男子花式滑冰選手羽生結弦在北京冬奧挑戰3連霸，力拼明天長曲項目逆轉勝。他今天公開練習至今無人完成的4周半跳，第一次雙腳著地，第二次跌倒；他表示明天將全力以赴。
羽生曾拿下2014年及2018年兩屆冬奧男子花式滑冰金牌，這次能否在北京冬奧3連霸備受外界關注。
但羽生昨天在短曲項目中，因冰鞋被冰上的洞卡住，導致原定的4周跳失誤成1周跳，僅以95.15分暫居第8，比暫居首位的美國華裔選手陳巍（NathanChen）的113.97分落後18.82分。
日本讀賣新聞報導，羽生今天進行公開練習約40分鐘，他確實完成昨天出現失誤的後內4周跳，微微露出了笑容。
羽生練習時也挑戰了2次廣受矚目的4周半跳（4A），第一次雙腳著地，第二次跌倒。
他練習後向採訪的媒體道謝，表示明天比賽將全力以赴。媒體詢問剛剛跌倒後腳的狀態如何，羽生則舉起左拳，並未出聲回應。
羽生明天的長曲比賽排在第17位，約在日本時間明天下午1時14分左右登場。
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