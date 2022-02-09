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冬奧／粉絲找害羽生結弦「卡洞」元兇 俄國選手收死亡威脅

聯合新聞網 / 綜合報導
大批羽生粉絲開始尋找是誰在冰上打洞，嫌疑最大的就是在他之前出場的俄羅斯選手莫扎列夫，日前甚至還遭到死亡威脅。 美聯社
大批羽生粉絲開始尋找是誰在冰上打洞，嫌疑最大的就是在他之前出場的俄羅斯選手莫扎列夫，日前甚至還遭到死亡威脅。 美聯社

「滑冰王子」羽生結弦昨日在冬奧男子花式滑冰短曲項目登場，可惜第1跳就因「卡洞」發生失誤，想要完成男子三連霸相當有難度，大批羽生粉絲也開始尋找是誰在冰上打洞，嫌疑最大的就是在他之前出場的俄羅斯選手莫扎列夫(Andrei Mozalev)，日前甚至還遭到死亡威脅。

羽生結弦昨日在短曲項目出師不利，第1次嘗試4圈跳躍就失誤，最終僅拿95.15分，排名暫居第8，自嘆「被冰討厭了」才會踩到洞，現在只能寄望在明日的長曲項目中逆轉，由於莫扎列夫在羽生結弦前一位出賽，現在被廣大羽生粉絲認定，就是害他失誤的兇手。

據報導指出，莫札列夫的IG湧入大量網友謾罵聲，甚至還有人威脅要殺了他，隨後莫札列夫就將帳號關閉。此外，原訂昨日舉行的花式滑冰團體賽頒獎典禮也突然取消，傳出就是因為奪金的俄羅斯團隊中有人遭受威脅。

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