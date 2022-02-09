冬奧／韓中網友互罵上推特趨勢 韓媒控：有中國籍評審

男子1000公尺競速滑冰選手接連失格，使得北京冬奧判決爭議不斷，更掀起了韓國、中國兩地網友們的激烈戰火。對此，韓國代表隊已向國際冰上競技聯盟（ISU）提出書面抗議，而韓國媒體也找出該競賽的裁判名單，見名單中有中國籍副裁判，再添「不公正」指控。

北京冬奧7日舉行的男子1000公尺競速滑冰項目中，韓國籍選手黃大憲、李俊瑞原本已在決勝賽局中超過終點，分別佔據小組第一、第二名，不過在裁判重新審視比賽影片後，分別對兩位韓籍選手給出失格的裁判，最終由中國選手任子威、李文龍遞補，包下金、銀牌成績。

對此，國際冰上競技聯盟（ISU）給出的解釋，表示黃大憲、李俊瑞分別因違規超越、變換賽道導致身體與其他選手接觸，因而被判失格。不過韓國網友則不那麼認為，紛紛PO出中國選手推擠韓國選手的比賽片段，兩地網友就此隔空開戰。

중국 ㅅㅂ 둘이 앞에서 자리 잡아놓고 황대헌이 뭐 하려그러면 다리 잡고 지랄하더니 황대헌 실격에 중국 둘 결승행 ㅅㅂㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/NwuDkn4pnF — 이승 (@maybe_kiatigers) February 7, 2022

比賽結束當晚，韓國推特關鍵字「#short-track（쇼트트랙）」、「#蟑螂」、「中國兔崽子」等字眼已登上熱門趨勢，甚至《首爾新聞》一篇新聞內文竟僅有一句話，怒嗆「金牌全讓主辦國中國拿就好了」；但中國網友也不退讓，以黃大憲同樣推擠中國選手的影片回擊。

韓國媒體不服氣，《首爾新聞》找出該項目的裁判名單，男子競速滑冰項目中，主審為英國籍裁判彼特（Worth Peter），曾參與三屆冬奧賽事的判決，不過看到副裁判名單，除了有法國籍、斯洛維尼亞籍裁判外，也見中國籍裁判，讓韓媒為所謂「不公平的判決」大抱不平。