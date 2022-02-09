快訊

明金成猝逝 檢警會同遺孀驗屍「死因出爐」

勤業眾信傳確診足跡擴大匡列 居隔403員工、7000人採檢

冬奧／花滑團體賽頒獎儀式喊卡 原因不明

中央社 / 北京9日綜合外電報導
15歲的俄羅斯花滑明星瓦莉娃7日寫下新頁，成為第一位在奧運完成四周跳的女子選手，但頒獎典禮卻臨時喊卡，疑與俄羅斯花滑選手受生命威脅有關。 美聯社
15歲的俄羅斯花滑明星瓦莉娃7日寫下新頁，成為第一位在奧運完成四周跳的女子選手，但頒獎典禮卻臨時喊卡，疑與俄羅斯花滑選手受生命威脅有關。 美聯社

國際奧林匹克委員會（IOC）今天表示，由俄羅斯選手勝出的花式滑冰團體賽頒獎儀式因法律問題延後舉行。IOC未詳細說明，但傳頒獎儀式取消疑與俄羅斯花滑選手受生命威脅有關。

15歲的俄羅斯花滑明星瓦莉娃（Kamila Valieva）7日寫下新頁，成為第一位在奧運完成四周跳的女子選手，替俄羅斯奧會（ROC）代表隊順利拿下團體賽金牌。美國奪銀，日本鍍銅。

由於俄國政府系統性違反禁藥規定受到懲處，俄羅斯選手僅能以ROC而非國家代表隊名義參加北京冬奧

路透社報導，國際奧會發言人亞當斯（MarkAdams）表示，「有突發事件，有必要展開法律諮詢」，但他沒有詳細說明事件的本質或其他細節。

「可以肯定的是，我們將全力以赴盡快解決問題。我無法給諸位更多的細節，但我們正在竭盡所能。」

他表示，頒獎儀式會儘快舉行。

國際滑冰總會（ISU）沒有回覆路透社記者置評要求。

日媒「日刊體育」則引述俄羅斯媒體Sports Express報導，花滑團體頒獎儀式取消的原因，疑與俄羅斯的花滑選手受生命威脅有關。

報導說，因日本花滑巨星羽生結弦昨天在單曲項目第一跳失誤，羽生的粉絲懷疑是前一位上場的俄羅斯選手在冰場上動手腳挖洞，才導致羽生失誤，賽後大批羽生狂熱粉絲湧入這名俄國選手Instagram開罵，甚至揚言要殺害他，幾小時候他關閉了IG帳號。

法新社指出，參與團體賽的選手中，有部分也參與了男子個人賽。男子個人賽將於明天落幕。

冬奧 北京冬奧

延伸閱讀

冬奧／谷愛凌為大陸奪第3面金牌 微博只follow這2位男星

冬奧／場地問題？短曲第一跳就失誤 羽生結弦：卡到洞

冬奧／打破羽生結弦世界紀錄！宿敵陳巍短曲雪恥

冬奧／三連霸第一步 羽生結弦短曲失誤

相關新聞

冬奧／滑冰變瑪利歐賽車 中國選手擲「龜殼」絆對手整到自己

冬奧爭議事件再一樁!中國滑冰女將范可新在參加冬奧女子500公尺短道競速滑冰八強賽時，被網友抓包「出奧步」，故意將場上障礙物推到前方對手腳下，試圖讓對方摔倒，不料自己也因此被絆倒，網友戲稱范可新簡直是在

冬奧／日本滑雪女神發全黑圖致歉：我的失格害了所有人

北京冬奧的各項爭議不斷，在跳台滑雪混合項目，日本「滑雪女神」高梨沙羅在第一跳之後被判定服裝違規，該跳成績不列入計算，讓她當場崩潰爆哭，昨晚她在IG發文向日本人民致歉，「因為我一個人失格，改變了所有人的

冬奧／李玟儀曲道第二趟順利完賽 創女子滑雪新里程碑

2022年北京冬奧高山滑雪曲道女子組賽事，我國選手李玟儀在今天上午的第一趟以第58名成績作收後，下午的第二趟則是滑出1分...

冬奧／韓中網友互罵上推特趨勢 韓媒控：有中國籍評審

男子1000公尺競速滑冰選手接連失格，使得北京冬奧判決爭議不斷，更掀起了韓國、中國兩地網友們的激烈戰火。對此，韓國代表隊已向國際冰上競技聯盟（ISU）提出書面抗議...

冬奧／代排隊買冬奧吉祥物時薪飆到350元 轉賣價差4倍

北京冬奧在當地引發一種熱潮：市民搶購特許的周邊紀念品，並快速轉手獲利。

冬奧／花滑團體賽頒獎儀式喊卡 原因不明

國際奧林匹克委員會（IOC）今天表示，由俄羅斯選手勝出的花式滑冰團體賽頒獎儀式因法律問題延後舉行。IOC未詳細說明，但傳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。