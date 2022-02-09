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冬奧／滑冰變瑪利歐賽車 中國選手擲「龜殼」絆對手整到自己

聯合新聞網 / 綜合報導
范可新在與對手爭道時，故意將場上障礙物推向前方加拿大代選手查理斯（Alyson Charles）造成對方摔倒，但自己也被查理斯絆倒。 新華社
范可新在與對手爭道時，故意將場上障礙物推向前方加拿大代選手查理斯（Alyson Charles）造成對方摔倒，但自己也被查理斯絆倒。 新華社

冬奧爭議事件再一樁!中國滑冰女將范可新在參加冬奧女子500公尺短道競速滑冰八強賽時，被網友抓包「出奧步」，故意將場上障礙物推到前方對手腳下，試圖讓對方摔倒，不料自己也因此被絆倒，網友戲稱范可新簡直是在玩「瑪利歐賽車」，行徑太過誇張。

本次500公尺滑冰競速八強賽中，范可新在與對手爭道時，故意將場上障礙物推向前方加拿大代選手查理斯（Alyson Charles）造成對方摔倒，但最後自己也被摔倒的查理斯絆倒。

據悉查理斯事後申訴，大會判定她在摔倒前為第2名，得以晉級下一輪，范可新則沒有晉級，但裁判並沒有針對該事做出說明或指出范可新投擲障礙物一事是否為犯規，賽後她也沒有接受記者採訪。

范可新將障礙物當成瑪莉歐賽車的「龜殼」。 路透社
范可新將障礙物當成瑪莉歐賽車的「龜殼」。 路透社

由於范可新投擲賽道障礙物的樣子像極了《瑪利歐賽車》中投擲龜殼道具的動作，這段影片隨即受到熱切關注，網友不斷轉傳這段「奧步」影片，並直呼：「是瑪利歐賽車的龜殼嗎？」、「這是個熟練的動作，一定有練過」、「給大家見識見識何謂不擇手段，然而用了下三流的手段還是輸了。」

該影片甚至已經紅到美國去，並席捲全美最大論壇「Reddit」 ，標題還諷刺寫下「中國滑冰選手展現『運動家精神』」，美國網友也看不下去，紛紛留言，「瑪利歐賽車扔香蕉」、「喔，這是少林溜冰？」、「根本該永久禁賽」、「中國禁止任何人超過他們」。而影片上傳不到1天，就已經有超過800萬次觀看。

事實上，范可新在此之前早已聲名狼藉，2014年索契冬季奧運便曾經在終點線前試圖拉住當年的金牌得主南韓選手朴勝羲，2018 年平昌冬奧上，范可新再度與南韓選手崔珉禎發生碰撞被判犯規，讓南韓民眾早已對她忍無可忍。

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