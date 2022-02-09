冬奧／日本滑雪女神發全黑圖致歉：我的失格害了所有人

北京冬奧的各項爭議不斷，在跳台滑雪混合項目，日本「滑雪女神」高梨沙羅在第一跳之後被判定服裝違規，該跳成績不列入計算，讓她當場崩潰爆哭，昨晚她在IG發文向日本人民致歉，「因為我一個人失格，改變了所有人的人生，但即使我道歉，獎牌也不會回來。」

25歲高梨沙羅擁有優秀的競賽成績，在世界盃系列賽取得61冠紀錄，在本次奧運也備受矚目，昨天代表日本隊打頭陣，跳出103公尺好成績，獲得124.5分，但隨後就被判「服裝違規」，讓日本最終以第4名，和獎牌失之交臂，高梨沙羅當場爆哭，就連外國選手都紛紛上前安慰。

高梨沙羅對此耿耿於懷，昨日晚間在IG發全黑圖，心碎寫下，「非常抱歉奪走了日本隊的得牌機會，讓所有支持者失望了，因為我一個人失格，改變了大家的人生，這是不爭的事實，但即使我道歉，獎牌也不會回來，衷心希望跳台滑雪等精彩的比賽不會是這樣一團糟，而是一個參賽者和團隊都可以純粹享受彼此的地方。」

該文一晚上吸引超過10萬名日本網友按讚，紛紛叫她不要自責，但她最後仍沉重寫下，「我覺得自己擔不起這個責任，接下來的比賽，我會好好反省，我深深後悔做了這麼可怕的事情。」

根據日本媒體《東京體育》報導，負責生產日本隊服的美津濃表示，「還在調查是否為服裝本身問題還是測量方法出問題，目前無法回應。」不過挪威滑雪協會主席羅斯特（Eric Roste）認為，高梨沙羅有機會獲得伸冤，因為國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）相當密切關注跳台滑雪這項本屆新增的滑雪項目，並下達嚴令調查。