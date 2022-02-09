冬奧／谷愛凌為大陸奪第3面金牌 微博只follow這2位男星
第二十四屆冬季奧林匹克運動會（2022年冬季奧運會）正進行得如火如荼，在8日自由式滑雪女子大跳台決賽中，有「最強美少女」之稱的谷愛凌（Eileen）奪得金牌，為中國隊在北京冬奧中奪得的第三面金牌，隨即登上微博熱搜廣受討論。
在比賽過程中，谷愛凌的第一跳成績是93.75分，暫列第2的，到第二跳的時候成績是88.5分，兩回合總分跌至第3位。沒想到在第三跳的時候，她跳出難以置信的成績，奪得到94.5分，靠最後一跳壓過法國選手拿杜（Tess LEDEUX），奪得人生中首面冬奧金牌，同時亦是為中國隊奪得的第三面金牌。
成功奪金的她隨之而來微博粉絲急增，目前已經有超過300萬粉絲追蹤，絕對是體育界的明日之星。而翻查她的微博關注人數，她只是關注102人而已，當中大部份是時尚﹑體育﹑運動界的朋友，不過其中竟出現一位香港男星就是謝霆鋒，看來Eileen是謝霆鋒的粉絲。而謝霆鋒在得知Eileen奪得金牌後，亦第一時間在微博發文：「恭喜我們的天才少女斬獲第一，你太棒了！」
另外，除了謝霆鋒之外，Eileen還關注了大陸男星劉昊然，除了他們兩位並沒有其他明星，可見Eileen是多麼的鍾愛他們。
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北京冬奧︱谷愛凌後上為中國奪第三金 最強美少女飛躍大跳台
文章授權轉載自《香港01》
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