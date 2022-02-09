冬奧／ 黃郁婷穿中國隊服激出破10萬聲量！沒奪牌網友反應兩極
文／閻芝霖
北京冬季奧運在2月4日正式開幕，但在2月2日代表中華台北參加競速滑冰項目的國手黃郁婷，穿上中國隊服開心拍影片，引發網友怒火，該事引起超過13萬筆的討論聲量，尤其黃郁婷確定無緣1500公尺獎牌之後，更出現台灣網友「恭喜」的聲浪。
▲黃郁婷穿中國隊服一次引起超過13萬筆討論。
image source：KEYPO大數據關鍵引擎／聲量趨勢
黃郁婷穿中國隊服網路討論破13萬筆！1500公尺無緣奪牌聲量再起
根據《KEYPO大數據關鍵引擎》，黃郁婷在2月2日發布穿著中國隊隊服後，激起超過6萬筆網路聲量，隨後她將影片刪除，發表「運動歸運動，沒有國籍之分」等言論再次讓台灣網友炸鍋，「如果是比跪著滑，我相信你會拿金牌」、「穿友人贈的衣服沒有錯，但明知道這是非常敏感的話題，還去觸碰⋯」。
另外，有網友要求黃郁婷也拿中華隊隊服給中國友人穿，她則是回應自己只有一件隊服，更讓網友不滿「不要一句“我是運動員我不懂”就想唬弄過去！」、「如果妳給中國選手穿，他也願意拍照上傳，那我就承認運動歸運動」，針對黃郁婷所引發的爭議，體育署也坦言，運動選手政治敏感度不足，後續效應值得關注。
除了在2月3日「中國隊服」爭議衝出網路聲量高峰之外，黃郁婷的網路聲量於2月7日再拉出一波，主要是因為她出賽女子1500公尺競速滑冰，最終以26名完賽，無緣拿下獎牌，對此，許多網友不僅沒替她加油打氣，反而唱衰「她輸了！我居然心情大好」、「如她所願！我真的沒有幫她加油」、「無緣得獎，但自己國人反而還全體歡呼的運動員，太特別了…」，相較於一些網友的評論，其實還是有人送暖，像是趙少康暖心向黃郁婷喊話「在國際賽場上出賽的選手就是代表國家，一榮俱榮，全民都是他們的後盾，應該全國團結一心」，引起超過18,000筆討論。
▲網友對黃郁婷穿中國隊服、1500公尺無緣奪牌看法兩極。
image source：KEYPO大數據關鍵引擎／熱門關鍵字
黃郁婷身穿「中國隊服惹議」難止血？！ 網友怎麼看？
進一步從《KEYPO大數據關鍵引擎》熱門關鍵字來看，網友對此事反應不一，可以看到「支那」、「中共」、「無恥」等關鍵字，砲轟黃郁婷明明身披國家隊袍，卻沒有意識到自己的行為，直呼「太無恥了，還是國家代表隊，簡直丟臉丟到國外去了」、「這樣的台灣人真的是無恥至極.」、「準備移籍中國妳別回來了！」。
但也有部分網友認為是「塔綠班」、「崩潰」了，不以為然表示「塔綠班玻璃心了」、「塔綠班的玻璃心碎滿地了！」、「不是小粉紅，這次是塔綠班」。事後，郁婷接受《北京日報》訪問時表示，完賽後感受到現場觀眾的熱情「就算在主場作戰一樣」。
image source：FB/黃郁婷
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2022年02月01日至2022年02月07日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『黃郁婷』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。
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