冬奧／林欣蓉完賽 總領隊給肯定

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
林欣蓉完成冬奧初體驗。圖／中華奧會提供
林欣蓉完成冬奧初體驗。圖／中華奧會提供

中華代表團北京冬奧唯一的雪橇選手林欣蓉，今天完成冬季奧運處女秀，她雖無緣闖進無舵雪橇女子單人賽的決賽輪，但三趟成績都有進步，以31名完成冬奧初體驗，代表團領隊陳士魁今天也特別到場地支持林欣蓉。

林欣蓉是1998年長野冬奧的李義芳後首位登上冬奧戰場的雪橇女將，昨天的第一趟冬奧體驗，她在衝線前發生小失誤，1分01秒550成績在35名選手中排名32；第二趟她成績進步到1分01秒057，兩趟加總成績2分02秒607，維持32名。

今天第三趟，林欣蓉第32位出場，她出發時間又比前兩趟時間更快，最終的1分01秒004也是三趟最佳，總成績3分03秒611，名次從32微幅晉升到第31名。

陳士魁提到，林欣蓉雖沒晉級前20名才能參加的第四輪賽事，但來自亞熱帶國家能取得冬奧資格並順利完賽，實屬難得。

陳士魁今天除往比賽場地，也造訪延慶冬奧選手村。延慶冬奧選手村村長程紅、場館主任宋雪瑩熱烈歡迎我代表團選手參加比賽，同時也為總領隊導覽選手村相關設施及環境。陳士魁感謝選手村妥善的安排，讓選手「有家的感覺」。

中華代表團總領隊陳士魁（右）為林欣蓉的冬奧雪橇初體驗加油打氣。圖／中華奧會提供
中華代表團總領隊陳士魁（右）為林欣蓉的冬奧雪橇初體驗加油打氣。圖／中華奧會提供
林欣蓉完成冬奧初體驗。圖／中華奧會提供
林欣蓉完成冬奧初體驗。圖／中華奧會提供

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