冬奧／史無前例空中轉體4圈半 谷愛凌逆轉奪金跪地痛哭

代表中國出戰本屆冬奧的混血女將谷愛凌，在自由式滑雪大跳台項目完成超高難度動作，替中國奪下第三金，賽後她跪在地上喜極而泣，直呼人生中最高興的一天。

谷愛凌不但僅以第五名之姿擠入決賽，前兩回合比完時還處於落後狀態，但她在第三次挑戰時放手一搏，首度完成空中轉體4圈半（1620度）的最高難度動作，直接獲得94.5的高分，成功逆轉奪金。

在完成精彩第三輪逆轉後，谷愛凌激動眼眶泛淚，跪在地上心情久久無法平復，包括國際奧委會（IOC）主席巴赫在內，全場觀眾皆為她起立鼓掌。

賽後谷愛凌接受現場採訪表示：「今天是我人生中最高興的一天，我在最後一跳跳出了一個從來沒有女生完成過的動作，能夠在北京冬奥會圓夢我非常激動，現在沒有任何言語能夠形容我今天的心情！」

谷愛凌在轉籍中國後人氣水漲船高，目前微博追蹤粉絲突破200萬人，平時她也經常在社群媒體和粉絲互動，展現親民的一面，此外私底下還兼職擔任模特兒工作，並提前從高中畢業被史丹佛大學率取，既是會讀書的學霸，還是滑雪金牌美少女，谷愛凌完全成為人氣「嬌」點。