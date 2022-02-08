冬奧／陳楷雯完美演繹梁祝 身上舞衣來自母親巧手

中央社 / 台北8日綜合外電報導
陳楷雯。 路透
陳楷雯。 路透

台裔美籍滑冰選手陳楷雯昨天二度叩關冬季奧運表現亮眼，一襲淡紫舞衣更是焦點所在。她賽後受訪時透露服裝來自母親巧手，一針一線都充滿慈愛之情。

「時人」雜誌（People）報導，在美國代表隊Instagram張貼的影片中，陳楷雯一邊展示戰服，一邊細細解釋服裝來由。

22歲的陳楷雯說：「我的滑冰服是媽媽（曾秀慧）做的，9成出自她手，我大概做1成吧，還是我在她身邊說，『喔，那樣好』，才算有幫到那1成。」

她還說：「難做的地方都是她在做…說是嘔心瀝血也不為過。」

陳楷雯指著為服裝畫龍點睛的小蝴蝶寶石裝飾說：「我最喜歡的地方是這裡這隻蝴蝶，她精心挑選寶石排出蝴蝶形狀，因為我長曲曲目是『梁山伯與祝英台小提琴協奏曲』（Butterfly Lovers Violin Concerto），我希望自己是隻美麗的冰上蝴蝶。」

陳楷雯昨天在花式滑冰團體賽上場，伴隨「梁山伯與祝英台小提琴協奏曲」樂聲完成了三周半跳，以131.52分名列第4。

美國隊最後以總分65分摘下銀牌，俄羅斯74分奪金，日本則以63分險勝加拿大與中國，抱回銅牌。

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