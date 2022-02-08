冬奧／場地問題？短曲第一跳就失誤 羽生結弦：卡到洞

「滑冰王子」羽生結弦今天在冬奧男子花式滑冰短曲項目登場，可惜他在第1次嘗試4圈跳躍沒能完成，最終拿到95.15分，以第8名晉級決賽，賽後他談到失誤原因，是「起跳時卡到一個洞，這運氣可真不好」。

力求男子個人花式滑冰金牌3連霸的羽生結弦，今天在短曲項目亮相，剛開始就嘗試一次4圈跳躍，卻只有完成1圈半就落地，因此不能獲得任何技術分數，後來的動作隨即完美呈現，最終獲得95.15分，位列第8名，成功晉級短曲滑冰決賽。

賽後談到第一跳失誤的原因時，羽生結弦表示，「當我起跳時，卡到了一個洞，可能是其他選手做動作時造成的狀況。但結果就是，我踩到了那個洞，所以第一跳起跳沒起來。」

至於跳空那一刻的想法，羽生結弦認為就是運氣不好剛好卡到一個洞，「我和自己說，好吧，這運氣可真不好。但就是那麼一瞬的事情，因為我必須為下面的動作做準備了，我真的很愛我短曲的音樂，我愛隨著這首音樂起舞，而且我沒有覺得哪裡很差。」

即便少了一個技術分，羽生結弦依然拿到了95.15分，對此他感到非常感激，隨後也開玩笑表示，希望決賽不會在遇到相同的狀況，因此接下來日行一善恐怕還不行，必須得日行十善才會得到老天爺的眷顧。

羽生結弦短曲卡洞暫居第8 逆轉勝關鍵在四周半跳

外界關注能否成功締造連奪3屆奧運花滑金牌的日本男子選手羽生結弦，今天在北京冬奧短曲項目因「卡到洞」暫居第8，但他不放棄奪冠，要「逆轉勝」關鍵在四周半跳能否成功。

羽生曾拿下2014年及2018年兩屆冬奧男子花式滑冰金牌，這次能否在北京冬奧3連霸備受外界關注。

不過，羽生今天在短曲項目僅以95.15分暫居第8，相較暫居首位的美國華裔選手陳巍（Nathan Chen）拿到的113.97分，有18.82分的差距。

日本中日體育報導，羽生面對英語提問時強調，「我會贏」（I will win），將在10日舉行的長曲項目一決勝負，不放棄爭奪金牌。

讀賣新聞報導，羽生談到今天在短曲項目的四周跳只完成一周的原因說，冰上有其他選手造成的洞，雖然要跳四周跳，但因為自己的冰鞋被洞卡住，大腦為保護身體避免摔倒所以只跳了一周。

即使如此，羽生接下來成功完成包括四周跳、三周跳及三周半跳等動作。他說，到整個演出結束前都沒有鬆懈，他認為自己在短曲項目中非常專注，就算從到目前為止的短曲項目來看，今天整體來說也是好的演出。

每日體育報導，羽生賽後談到短曲項目四周跳失敗的原因時說，「卡到洞」；就在正式比賽時的完美動作及完美時機下，竟然出現一個洞。

談到10日的長曲項目，羽生說，希望不會再被冰卡住，還自嘲說，「光日行一善不夠，真的可能必須要日行十善才行」。

日本放送協會（NHK）報導，羽生今天受訪時談到是否挑戰備受關注的四周半跳時說，「當然想要嘗試」，還說要能在10日長曲項目逆轉奪冠的關鍵，「就是四周半跳的成功」。

四周半跳至今仍是前無古人，全球沒有任何一位選手成功完成過。而羽生預定在長曲項目演出四周半跳，他能否成功完成四周半跳，並在4分鐘的演出時間不犯大的失誤，將是外界關注焦點。

日媒Sponichi Annex報導，受外界關注能否締造連3屆奧運奪金「三連霸」的羽生暫居第8名，最終名次將在10日舉行的長曲項目結束後才會揭曉。

羽生將在24名選手排第17位出賽長曲項目，時間預訂是台灣時間10日中午12時14分。