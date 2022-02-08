聽新聞
test
0:00 / 0:00

冬奧／國際奧會嚴控商標 羽生小熊維尼面紙套未現身

中央社 / 東京8日綜合外電報導
羽生結弦。 美聯社
羽生結弦。 美聯社

有意在北京冬奧尋求睽違94年「三連霸」的日本男子花式滑冰選手羽生結弦，昨天現身北京首度練習時，外界看到的面紙套並非他最愛的小熊維尼圖案，主因是國際奧會嚴控商標。

日媒Sponichi Annex報導，羽生結弦7日現身北京首都體育館旁的練習場，正式展開首度現地練習。

羽生一直以來喜歡用外觀有小熊維尼圖案的面紙套，不過，國際奧林匹克委員會（IOC）對商標等規範從嚴，所以羽生在2014年索契冬奧使用的是淺藍色面紙套、2018年平昌冬奧使用的是奶油蛋糕圖樣面紙套。

這次北京冬奧，雖然羽生準備的一樣不是小熊維尼圖案的面紙套，但卻是黃色為主色帶有紅邊的「小熊維尼配色」面紙套。

日本電視台日前報導，羽生過去提到2018年沒帶小熊維尼面紙套的理由時說，「因為有贊助商的問題，所以不能帶黃色熊來」。

根據奧運規定，未簽訂贊助商關係的特定角色商品，不能帶進競技會場內。

不過，報導指出，羽生2018年雖然帶的是蛋糕圖案的面紙套，但裡面放的其實是小熊維尼面紙盒。而當時也有粉絲猜測蛋糕圖案面紙套裡面其實是小熊維尼，在網路上引發話題。

但小熊維尼在中國成了管制對象，也讓外界關注羽生這次是否能帶著「夥伴」小熊維尼到北京。

冬奧 北京冬奧

延伸閱讀

冬奧／打破羽生結弦世界紀錄！宿敵陳巍短曲雪恥

冬奧／三連霸第一步 羽生結弦短曲失誤

冬奧相伴 北京年味美好回憶

冬奧／冰上王子vs.四周跳王 羽生結弦強碰陳巍好戲登場

相關新聞

冬奧／陳巍短曲破世界紀錄 羽生結弦失誤排第8

瞄準冬奧3連霸的27歲日本滑冰天王羽生結弦，昨展開的衛冕路卻走得不太順，他在男子短曲第1個跳躍動作就出現失誤，影響技術分...

冬奧／中韓火藥味再升級 南韓就速滑項目判罰告上CAS

運動賽上少不了磨擦，今屆冬奧講到「火藥味」最重，可能是中韓間的爭拗。南韓今日（8日）宣布，就短道速滑項目判決向國際奧委會...

冬奧／服裝爭議失焦！ 不只日滑雪女神淚崩、德國也燃怒火

北京冬奧跳台滑雪混合團體昨天產出獎牌得主，斯洛維尼亞獲得金牌，俄羅斯奧會摘銀，奪銅的加拿大更迎接隊史第一面跳台滑雪冬奧獎...

冬奧／場地問題？短曲第一跳就失誤 羽生結弦：卡到洞

「滑冰王子」羽生結弦今天在冬奧男子花式滑冰短曲項目登場，可惜他在第1次嘗試4圈跳躍沒能完成，最終拿到95.15分，以第8名晉級決賽，賽後他談到失誤原因，是「起跳時卡到一個洞，這運氣可真不好」。 力求

冬奧／為陸摘金 谷愛凌巧答國籍問題

北京冬奧自由式滑雪女子大跳台決賽昨天登場，中美混血滑雪好手谷愛凌在第3輪使出空中4圈半側向轉體美技，獲得94.50的高分...

冬奧／打破羽生結弦世界紀錄！宿敵陳巍短曲雪恥

瞄準冬奧3連霸的日本滑冰天王羽生結弦，今天短曲第一個跳躍就出現失誤，僅獲得95.15分，加上最後一組「宿敵」華裔美籍名將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。