冬奧／對手紛判失格 韓媒稱中國競速滑冰金牌是「偷來的」

中國在冬奧奪金再度惹爭議,昨日在男子1000公尺競速滑冰中,匈牙利選手被宣判取消資格,最終由第2名的任子威拿下金牌,不公現象屢屢出現,美國競速滑冰退役選手貝福德(Ryan Bedford)今天在推特上痛批,「中國跟ISU勾結。」,南韓媒體也稱中國金牌是「偷來的」。

男子1000公尺競速滑冰不斷出現選手遭判失格的狀況,先是在準決賽中,南韓黃大憲及李俊瑞分別拿下第1、2名,不過裁判看完重播後,判定兩人在變更賽道的過程中犯規,雙雙皆被取消資格。

24歲的任子威(右)在終點線前與匈牙利華裔好手劉少林(左)發生推擠。 新華社

到了決賽,24歲的任子威在終點線前與匈牙利華裔好手劉少林發生推擠,先過終點的劉少林跌倒在地,但卻被判決犯規吞下黃牌,讓任子威遞補金牌,更是中國在冬奧該項目的歷史首金。

中國奪金的過程太過「戲劇性」引發外界不滿,南韓媒體更指中國小動作不斷,金牌是「偷來的」,2009年維也納世錦賽5000公尺男子接力金牌貝福德,也貼出任子威最後戲劇性奪金的影片,並寫下,「我很確定國際滑聯(ISU)和中國達成了某種協議。」

Pretty sure there’s some @ISU_Speed and Chinese collusion going on. These Short Track calls are terrible.