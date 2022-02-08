冬奧／對手紛判失格 韓媒稱中國競速滑冰金牌是「偷來的」

中國在冬奧奪金再度惹爭議，昨日在男子1000公尺競速滑冰中，匈牙利選手被宣判取消資格，最終由第2名的任子威拿下金牌，不公現象屢屢出現，美國競速滑冰退役選手貝福德（Ryan Bedford）今天在推特上痛批，「中國跟ISU勾結。」，南韓媒體也稱中國金牌是「偷來的」。

男子1000公尺競速滑冰不斷出現選手遭判失格的狀況，先是在準決賽中，南韓黃大憲及李俊瑞分別拿下第1、2名，不過裁判看完重播後，判定兩人在變更賽道的過程中犯規，雙雙皆被取消資格。

24歲的任子威(右)在終點線前與匈牙利華裔好手劉少林(左)發生推擠。 新華社

到了決賽，24歲的任子威在終點線前與匈牙利華裔好手劉少林發生推擠，先過終點的劉少林跌倒在地，但卻被判決犯規吞下黃牌，讓任子威遞補金牌，更是中國在冬奧該項目的歷史首金。

中國奪金的過程太過「戲劇性」引發外界不滿，南韓媒體更指中國小動作不斷，金牌是「偷來的」，2009年維也納世錦賽5000公尺男子接力金牌貝福德，也貼出任子威最後戲劇性奪金的影片，並寫下，「我很確定國際滑聯（ISU）和中國達成了某種協議。」

Pretty sure there’s some @ISU_Speed and Chinese collusion going on. These Short Track calls are terrible. — Ryan Bedford (@RyanOBedford) February 7, 2022

抗議冬奧短道速滑裁判不公 韓盼與IOC主席會晤

【中央社／8日綜合報導】

韓國大韓體育會今天舉行記者會表示，體育會要求與國際奧會（IOC）主席會面，抗議韓國選手7日在短道速滑項目中遭遇不公正裁判一事。

韓聯社報導，韓國冰上競技聯盟會長兼韓國體育代表團團長尹洪根等韓方相關人員今天在北京冬奧主媒體中心舉行記者會，表示已透過國際奧會韓籍委員安排與主席巴赫（Thomas Bach）面談，將強烈要求國際奧會防止類似不當情況再次發生，並根據相關程序將這次不公裁判訴諸國際體育仲裁法庭（CAS）。

北京冬奧短道速滑男子1000公尺準決賽7日舉行，韓國選手黃大憲與李俊瑞原本分占小組第一及第二名，但裁判判定兩人犯規，取消兩人成績，中國代表隊因此有3名選手進入決賽。

尹洪根說，韓國代表隊昨天在現場立刻提出強烈抗議，也已向國際冰上競技聯盟（ISU）提出書面抗議。

在決賽中最先衝線但遭判犯規取消成績的匈牙利選手劉少林也提出抗議，不過，國際冰上競技聯盟今天上午透過聲明表示決定不受理韓國及匈牙利提出的抗議。

這次裁判爭議在韓國激起「主辦國仗勢欺人」的抗議聲浪，也有意見認為應該召回選手以杯葛這次冬奧，不過，尹洪根強調，剩下的比賽項目還很多，「現在最好的方法就是窮盡一切措施，讓選手們能在之後的賽事中全力發揮」。(中央社)