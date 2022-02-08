冬奧／台裔陳楷雯二度叩關 助美國花滑團體賽摘銀

中央社 / 台北8日電
陳楷雯。 美聯社
陳楷雯。 美聯社

台裔美籍滑冰選手陳楷雯二度叩關冬季奧運，昨天在北京冬奧花式滑冰團體賽女子長曲項目走向冰面時，想像自己是隻漂亮的蝴蝶，以131.52分，拿下第4，幫助美國隊摘下銀牌。

這次美國隊陣中花式滑冰選手出現不少華裔臉孔，包括現年22歲的陳楷雯（Karen Chen），她的雙親都是台灣人，在1995年移民美國。

陳楷雯4歲起接觸滑冰，6歲接受正式訓練，與弟弟陳楷捷同為滑冰好手，陳楷雯因扁平足，挑選冰鞋和訓練上走得更辛苦，但仍無法阻礙她追逐滑冰夢。

陳楷雯在2015年全美花式滑冰錦標賽拿下銅牌，但因年紀太小，未能代表美國參加世界花式滑冰錦標賽，但仍吸引外界目光，後來更在2017年全美花式滑冰錦標賽中勇奪金牌。

4年前才18歲的陳楷雯，完成夢想前進運動員最高殿堂，代表美國征戰平昌冬奧，最終以第11名作收，而她自評冬奧首秀未能發揮水準，當時就把目標放眼北京冬奧

2022年北京冬季奧運花式滑冰團體賽昨天進行最後一天賽事，代表美國隊的陳楷雯在最後一項女子長曲項目，選擇「梁山伯與祝英台小提琴協奏曲」作為比賽音樂，她接受華盛頓郵報（The Washington Post）訪問時透露，在登場前想像自己是隻漂亮的蝴蝶。

二度叩關冬奧殿堂，陳楷雯昨天克服壓力，整套動作獲得131.52分，排序第4，為美國隊貢獻7分積分，拿下花滑團體賽銀牌，順利完成比賽的她，賽後激動掩面落淚。

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