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冬奧／衣服「寬鬆2公分」判失格外媒傻眼 日本滑雪女神痛哭

聯合新聞網 / 綜合報導
日本高人氣選手高梨沙羅因衣服不合規定被判失格，另有5位選手也是如此，讓外媒相當傻眼。 路透社
日本高人氣選手高梨沙羅因衣服不合規定被判失格，另有5位選手也是如此，讓外媒相當傻眼。 路透社

北京冬奧跳台滑雪混合團體項目，日本高人氣選手高梨沙羅在第一跳後，因被判遭判定服裝違規，一得知該跳成績不算她當場痛哭，不過相同慘例並非只發生在她身上，另有5位選手同樣也是服裝不合格被取消成績，讓外媒相當無言。

25歲的高梨沙羅是日本跳台滑雪女神，曾經拿下2012年冬季青年奧運個人金牌，並在世界盃系列賽累積取得61座冠軍，昨日她成國家隊開路先鋒，第一跳跳出103公尺的好成績，獲得124.5分，沒想到第二跳前，遭判定大腿的緊身衣「寬鬆2公分」，不符合規定所以第一跳成績遭到取消，失去這一跳導致日本最後只拿下第4名，與獎牌失之交臂，高梨賽後坐在場邊抱頭痛哭。

日本高人氣選手高梨沙羅有高顏值，被稱為滑雪女神。 歐新社
日本高人氣選手高梨沙羅有高顏值，被稱為滑雪女神。 歐新社

日本女子跳台滑雪教練鷲沢徹受訪表示，「高梨在第一跳結束後被突擊檢查，這不是他的問題，是工作人員確認不足。」另有教練也指出，比賽地點位於海拔1600公尺處，零下15度低溫可能導致運動員水分流失、體型出現輕微變化。

不過高梨沙羅並非全場唯一一個因服裝問題被取消成績的選手，包括奧地利、挪威、德國等還有5位，對此歐洲媒體《Eurosport》直呼「這是場鬧劇」，其中一名受害者是來自挪威的奧普塞特（Silje Opseth），她告訴挪威媒體，評審在測量時沒有遵循正常程序：「我不知道該說什麼，他們用完全不同的方式測量服裝、我們被告知要用和以往不同的方法站立。」

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