冬奧／都是「棄美轉中」朱易、谷愛凌遭遇大不同

出生於美國的滑冰選手朱易，歸化成中國籍後在本屆冬奧代表中國參賽，由於連兩天滑倒讓她慘遭中國網友言語霸凌，但同樣也是「棄美轉中」的谷愛凌卻有截然不同待遇，她表示網友的評價幾乎都是正面的。

19歲的朱易生於美國洛杉磯，父親朱松純為人工智慧專家，前年回到中國主持AI研究機構，由於朱易是在擠下另一名美女花滑選手陳虹伊才披上國家隊戰袍，再加上不太會說中文，被不少中國網民質疑「走後門」、「靠爸」。

6日朱易在花滑團體賽登場，出戰女子單人短曲項目，卻意外出現2次嚴重失誤，最後在該項目墊底，險些讓中國無法晉級下一輪。賽後微博標籤「朱易跌倒」成為熱門話題，很快吸引2.3億次觀看，7日她在女單自由賽中再度失足，導致中國最終以第五名作收，儘管她結束後直接爆哭，網友仍毫不留情的痛斥一番。

朱易連兩天滑倒讓她慘遭中國網友言語霸凌。 美聯社

網友紛紛留言，「可以告訴我47分是什麼概念嗎」、「就這水平，還上奧運，沒有黑幕誰信」、「姐，被妳頂替的妹妹才該落淚...團體賽其他人才該落淚...被迫看妳比賽的觀眾才該落淚」、「實力不行，哭第一名」、「一定要叫妳爸爸好好努力，不然妳永遠都是偷別人夢想的人」。

同樣是「棄美轉中」，18歲的谷愛凌卻是中國人氣選手，目前手握20多個中國廠商代言，日前同樣也在比賽中發生失誤，但她隨即露出的可愛表情，瞬間登上微博熱搜關鍵字「谷愛凌失誤後的表情好可愛」，賽後對觀眾及鏡頭比愛心的照片也被網友瘋傳，由此可見兩人獲得的待遇實在大相逕庭。

谷愛凌本人也認為，自己得到的評價多屬正面，「身為一個真的有在使用中國社群平台的人，我要在這裡說90%以上的評論都是正面且令人振奮的，這是運動的一部分，每個人都了解這一點。」