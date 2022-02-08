冬奧／斯洛維尼亞奪史上首面跳台滑雪混合團體金牌

中央社 / 北京7日綜合外電報導
斯洛維尼亞摘下冬奧史上首面跳台滑雪混合團體賽金牌。圖為女選手鮑嘉塔伊飛躍。 歐新社
斯洛維尼亞摘下冬奧史上首面跳台滑雪混合團體賽金牌。圖為女選手鮑嘉塔伊飛躍。 歐新社

中歐國家斯洛維尼亞今天在北京冬季奧運跳台滑雪項目再度取得勝利，摘下冬奧史上首面跳台滑雪混合團體賽金牌，且成績傲視對手。

法新社報導，26歲的斯洛維尼亞隊女選手鮑嘉塔伊（Ursa Bogataj）5日才在個人項目奪下國家史上首面冬奧跳台滑雪金牌，今天又以無敵狀態為國爭光。她的女隊友克里茲納（Nika Kriznar）5日也在個人項目摘下銅牌。

斯洛維尼亞隊其餘2名男選手分別是札奇（TimiZacj）和普瑞夫克（Peter Prevc），全隊總得分達1001.5分，遙遙領先其他隊伍。

俄羅斯隊和加拿大隊分別以總分890.3和844.6分，搶下銀牌和銅牌。

跳台滑雪混合團體賽由2男2女組成一隊，在冬奧有10支隊伍參加，只有8支能進入決賽。

德國隊5次參賽世界盃4度奪冠，這回在冬奧卻在首輪便意外出局。

德國隊員之一世界盃男子跳台滑雪冠軍蓋格（KarlGeiger）昨天在冬奧男子一般跳台決賽僅拿下第15名，今天表現進步。不過，他的女隊友阿爾特豪斯（Katharina Althaus）雖在本屆冬奧個人項目奪銀，今天卻因賽服不夠緊而遭取消資格。

由本屆冬奧男子一般跳台冠軍小林陵侑領軍的日本隊，則屈居第4；其中女隊員高梨沙羅同樣因賽服違規而遭到取消資格。賽服較鬆會讓跳台滑雪選手在比賽時多了通風助力。

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