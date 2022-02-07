冬奧／競速滑冰1500公尺排第26 黃郁婷：還可以
台灣女將黃郁婷征戰北京冬季奧運，今天在參賽4名台將中打頭陣，在1500公尺女子競速滑冰項目，名列第26。黃郁婷賽後自評「還可以」，教練黃錦龍認為表現在水準之上。
2022年北京冬奧1500公尺女子競速滑冰項目今天登場，33歲的黃郁婷二度登上冬奧舞台，繳出2分00秒78成績，名列第26，接下來將在13日500公尺、17日1000公尺競速滑冰項目上陣，其中1000公尺為黃郁婷主項，她也將全力以赴。
談到今天表現，黃郁婷賽後接受中華奧會訪問時表示：「滑起來算還可以，其實本身很討厭1500公尺項目，比賽前一直催眠自己，這是最後一次，反正盡全力。」
儘管無緣頒獎台，但在最後一圈滑出34秒60的成績，也讓黃郁婷相當驚訝。她說：「我還滿意外，我以為會掉到36秒，前面1000公尺滑得還可以，後面那一圈，我很開心至少沒掉到36秒，整體來講不是最好，也不是到最差，還可以吧。」
黃錦龍表示，1500公尺原本就不是黃郁婷的強項，重點放在1000公尺，他認為黃郁婷今天表現「算是水準以上」，並期待黃郁婷在1000公尺項目能突破以往成績。
冬奧台灣代表團總領隊陳士魁下午前往比賽場館為黃郁婷加油，賽後並與黃錦龍交換意見，鼓勵黃郁婷再接再厲，在未來的比賽能締造更好的成績。
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