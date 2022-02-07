冬奧／法選手克拉瑞大器晚成 41歲滑降賽奪銀寫新猷

中央社 / 北京延慶7日綜合外電報導
克拉瑞。 歐新社
克拉瑞。 歐新社

41歲的法國好手克拉瑞今天在北京冬奧男子滑降賽摘銀，成為最年長的奧運阿爾卑斯式滑雪項目奪牌選手；他賽後表示，母親說他從小事事比別人慢，顯然體育生涯成就也是如此。

今天登上北京冬季奧運會男子滑降賽頒獎台的都是資深選手，他們擊敗了瑞士24歲好手奧德馬特（Marco Odermatt）等年紀較輕的奪牌熱門人選。

除克拉瑞（Johan Clarey）以41歲「高齡」摘銀，34歲的瑞士名將費茲（Beat Feuz）鍍金，拿下銅牌的則是奧地利31歲好手梅爾（Matthias Mayer）。

克拉瑞說：「從我還是個小男孩起，我生命中每件事都（做的比別人）慢。這是我母親說的，我做每件事所花的時間是（別人的）2倍，比如（學會）走路、說話，顯然我的運動生涯也是如此。」

除今天寫下奧運紀錄，克拉瑞也是拿下世錦賽獎牌的最年長滑雪選手。他2019年在世錦賽勇奪超大曲道銀牌。

克拉瑞摘銀後表示：「這是我（運動）生涯中最美好的一天…我告訴自己：『這將是你最後一次參加奧運，就去衝擊滑雪道吧。』」

「當你拿下（奧運）獎牌，（無論）你是20歲還是41歲都無所謂。這是枚奧運獎牌。這已是美好的回憶。」

當被問及是否可能在這一生涯高點退役，3度出征奧運的克拉瑞說，他仍不確定下一步會怎麼走。他又說，35歲時對運動生涯有所疑慮，但後來決定逐年繼續參賽。

他笑著說：「我對我的決定相當滿意。」

在克拉瑞之前保有奧運阿爾卑斯式滑雪項目最高齡奪牌紀錄的是美國選手米勒（Bode Miller），他在2014年索契冬奧以36歲之齡奪得男子超大曲道銅牌。

冬奧 北京冬奧

延伸閱讀

「冰墩墩」王者 北京男花光50萬積蓄買5000件奧運藏品

缺雪的北京是如何辦冬奧？揭秘史上最大規模人造雪行動

冬奧／冰上王子vs.四周跳王 羽生結弦強碰陳巍好戲登場

冬奧／荷蘭五朝元老破紀錄連霸 黃郁婷排26名

相關新聞

冬奧／競速滑冰1500M 黃郁婷名次持平

連續參加兩屆冬季奧運，我國滑冰好手黃郁婷昨天在北京冬奧女子1500公尺競速滑冰登場，排在第一組登場的她滑出2分00秒78...

冬奧／雪橇初體驗 林欣蓉暫居32位

從田徑轉練雪橇的林欣蓉，今天在北京冬奧迎接處女秀，第一趟排在33位出賽的她以1分01秒550順利完賽；第二趟雖仍出現小失...

冬奧／選手所需食量驚人 外籍教練抱怨供餐不足

冬季奧運參賽選手不僅在訓練和競賽時宛如超人，他們在參賽期間的食量也相當驚人。為在冰雪環境下保持體力，他們得不斷進食補充能...

冬奧／加拿大好手派洛特抗癌成功 勇奪單板滑雪金牌

三年前，加拿大滑雪運動員派洛特（Max Parrot）人在醫院裡，全力對抗淋巴癌；今天，他在北京冬奧，憑藉優異表現勇奪「...

冬奧／感受到觀眾熱情 黃郁婷：就像在主場作戰

台灣選手第一個在北京冬奧出賽的黃郁婷，雖在競速滑冰女子1500公尺比賽，成績表現並不突出，但仍是大陸關注的焦點，不僅在她比賽時播放S.H.E.演唱的「中國話」，連新華社還為她拍了不少照片，同時，北京日

缺雪的北京是如何辦冬奧？揭秘史上最大規模人造雪行動

北京的冬天並不會天天下雪，不過本屆冬季奧運就在此地舉辦，這也因此催生了奧運史上最大規模的造雪行動。《紐約時報》特地撰文報導，缺水的中國北方從哪裡找來那麼多的「水」製造成雪？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。