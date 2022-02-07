冬奧／感受到觀眾熱情 黃郁婷：就像在主場作戰

台灣選手第一個在北京冬奧出賽的黃郁婷，雖在競速滑冰女子1500公尺比賽，成績表現並不突出，但仍是大陸關注的焦點，不僅在她比賽時播放S.H.E.演唱的「中國話」，連新華社還為她拍了不少照片，同時，北京日報也在賽後特別採訪她，黃郁婷說，「其實我沒聽清那個音樂，剛滑完的時候太累了！但是我感到現場觀眾的熱情，特別感動，就像在主場作戰一樣。」

黃郁婷接受北京日報訪問時說，「今天滑得還是蠻順利的，比預估的快，畢竟1500米不是我的強項。」報導指出，黃郁婷對自己的成績非常滿意，她比同組的英國選手率先衝過終點。黃郁婷出場時，現場觀眾都為她送上了熱烈的掌聲和助威聲，她衝過終點後，現場DJ還播放了台灣組合SHE「中國話」。

北京日報網路版報導指出，黃郁婷為比賽場地「冰絲帶」的各方面條件點讚，她說：「從第一次進來開始，我就特別喜歡這裡的設計，很漂亮。而且冰面也很快，直線滑起來特別爽。」

報導還說，黃郁婷還透露，自己在冬奧村的生活同樣愜意，「食品都很有特色，我特別愛吃麻辣燙！村里的設施也很好，也有春節氣氛。」

顯見大陸各方面對黃郁婷的重視。