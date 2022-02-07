冬奧／冰上王子vs.四周跳王 羽生結弦強碰陳巍好戲登場

中央社 / 北京7日綜合外電報導
羽生結弦。 歐新社
羽生結弦。 歐新社

美國華裔好手、「四周跳王」陳巍將在明天登場的北京冬季奧運男子花式滑冰項目強碰日本「冰上王子」羽生結弦，由於兩人都對金牌志在必得，這場萬眾期待的對決必是精彩可期。

對摘過大小獎項的陳巍來說，奧運金牌是他唯一還沒到手的大獎；27歲的羽生結弦則除了尋求奧運三連霸，也希望藉此機會，奠定史上最偉大花滑選手之一的地位。

陳巍前幾天的表現已預告他此番來勢洶洶，4日他在花式滑冰團體賽單人短曲項目拿到僅差世界紀錄0.11分的精彩表現，而那項世界紀錄的保持人，正是羽生結弦。

身為上屆金牌得主的羽生結弦昨天才抵達北京，比賽前不會到賽場練習，但這對這位「冰上王子」而言並不稀奇，2018年平昌冬奧他也不是第一天就抵達賽場。

若羽生結弦本屆冬奧再拿金牌，他就會與1920年代瑞典好手葛拉夫斯特倫（Gillis Grafstrom）並列，成為史上唯二在冬奧花滑個人項目三連霸的男子選手。

而這項企圖，將遭遇外號「四周跳王」的陳巍強勢挑戰。陳巍是史上首位能在比賽中完成5種四周跳的選手，他比賽時花招百出，若能完美展現，將難有人能與他匹敵。

22歲的他自上屆平昌冬奧以來已摘下3面世錦賽金牌，他把平昌的失利看成「學習經驗」，亟欲從中站起，在本屆冬奧大放光芒。

陳巍。 新華社
陳巍。 新華社

冬奧 北京冬奧

延伸閱讀

冬奧／黃郁婷打頭陣 1500公尺競速滑冰無緣獎牌

冬奧／羽生結弦現身練習4A難度均失敗 陸媒評：狀態不佳

冬奧／北京冬奧開幕式 美1400萬人收看 僅上屆一半

冬奧／日本實力增長、戰略成功 花滑團體賽首度奪銅

相關新聞

冬奧／競速滑冰1500M 黃郁婷名次持平

連續參加兩屆冬季奧運，我國滑冰好手黃郁婷昨天在北京冬奧女子1500公尺競速滑冰登場，排在第一組登場的她滑出2分00秒78...

冬奧／雪橇初體驗 林欣蓉暫居32位

從田徑轉練雪橇的林欣蓉，今天在北京冬奧迎接處女秀，第一趟排在33位出賽的她以1分01秒550順利完賽；第二趟雖仍出現小失...

冬奧／選手所需食量驚人 外籍教練抱怨供餐不足

冬季奧運參賽選手不僅在訓練和競賽時宛如超人，他們在參賽期間的食量也相當驚人。為在冰雪環境下保持體力，他們得不斷進食補充能...

冬奧／加拿大好手派洛特抗癌成功 勇奪單板滑雪金牌

三年前，加拿大滑雪運動員派洛特（Max Parrot）人在醫院裡，全力對抗淋巴癌；今天，他在北京冬奧，憑藉優異表現勇奪「...

冬奧／感受到觀眾熱情 黃郁婷：就像在主場作戰

台灣選手第一個在北京冬奧出賽的黃郁婷，雖在競速滑冰女子1500公尺比賽，成績表現並不突出，但仍是大陸關注的焦點，不僅在她比賽時播放S.H.E.演唱的「中國話」，連新華社還為她拍了不少照片，同時，北京日

缺雪的北京是如何辦冬奧？揭秘史上最大規模人造雪行動

北京的冬天並不會天天下雪，不過本屆冬季奧運就在此地舉辦，這也因此催生了奧運史上最大規模的造雪行動。《紐約時報》特地撰文報導，缺水的中國北方從哪裡找來那麼多的「水」製造成雪？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。