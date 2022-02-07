冬奧／美名將席弗琳大曲道過彎摔倒 無緣衛冕金牌

中央社 / 北京延慶6日綜合外電報導
席弗琳。 美聯社
席弗琳。 美聯社

美國滑雪明星席弗琳（Mikaela Shiffrin）今天在北京冬奧女子大曲道第一輪賽事摔倒出局，無緣衛冕金牌；不過，她誓言將重振旗鼓出戰9日登場的曲道項目。

26歲的席弗琳是北京冬季奧運會大曲道比賽的奪牌熱門人選之一，但她今天僅滑過幾個旗門就在過彎處摔倒，並被判定「未完賽」。

儘管今天失利，席弗琳矢言於9日登場的曲道賽事投入更多精力，相信能取得佳績。席弗琳在曲道項目表現優異，曾於2014年索契冬奧奪得金牌，且是4屆世錦賽冠軍。

席弗琳對於今天的結果表示失望，「這一天還沒開始基本上就已經結束了」。她並形容延慶賽道「美麗卻無情」。

席弗琳解釋沒能掌握好過彎，是由於在轉彎點和如何加壓的時機誤判。「我很少在大曲道出局。最簡單來說，我滑出幾個不錯的轉彎，但有一次過彎出了差池，而我承擔了後果。」

席弗琳賽前表示，她去年底在大曲道項目上練習時間相當少；她補充，背部傷勢及確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後隔離10天，對備戰而言更是雪上加霜。

「我不會為此（失利）流淚，因為那僅是在浪費力氣。我在接下來比賽中的最佳機會是繼續前進，重新專注，我覺得自己在這方面狀況很好。」

冬奧 北京冬奧

延伸閱讀

冬奧／黃郁婷打頭陣 1500公尺競速滑冰無緣獎牌

冬奧／羽生結弦現身練習4A難度均失敗 陸媒評：狀態不佳

冬奧／「我的眼睛就是尺」 王濛激動解說衝7熱搜

冬奧／俄選手：數度餓到哭 國際奧會允諾努力改善

相關新聞

冬奧／競速滑冰1500M 黃郁婷名次持平

連續參加兩屆冬季奧運，我國滑冰好手黃郁婷昨天在北京冬奧女子1500公尺競速滑冰登場，排在第一組登場的她滑出2分00秒78...

冬奧／雪橇初體驗 林欣蓉暫居32位

從田徑轉練雪橇的林欣蓉，今天在北京冬奧迎接處女秀，第一趟排在33位出賽的她以1分01秒550順利完賽；第二趟雖仍出現小失...

冬奧／選手所需食量驚人 外籍教練抱怨供餐不足

冬季奧運參賽選手不僅在訓練和競賽時宛如超人，他們在參賽期間的食量也相當驚人。為在冰雪環境下保持體力，他們得不斷進食補充能...

冬奧／加拿大好手派洛特抗癌成功 勇奪單板滑雪金牌

三年前，加拿大滑雪運動員派洛特（Max Parrot）人在醫院裡，全力對抗淋巴癌；今天，他在北京冬奧，憑藉優異表現勇奪「...

冬奧／感受到觀眾熱情 黃郁婷：就像在主場作戰

台灣選手第一個在北京冬奧出賽的黃郁婷，雖在競速滑冰女子1500公尺比賽，成績表現並不突出，但仍是大陸關注的焦點，不僅在她比賽時播放S.H.E.演唱的「中國話」，連新華社還為她拍了不少照片，同時，北京日

缺雪的北京是如何辦冬奧？揭秘史上最大規模人造雪行動

北京的冬天並不會天天下雪，不過本屆冬季奧運就在此地舉辦，這也因此催生了奧運史上最大規模的造雪行動。《紐約時報》特地撰文報導，缺水的中國北方從哪裡找來那麼多的「水」製造成雪？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。