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冬奧／羽生結弦現身練習4A難度均失敗 陸媒評：狀態不佳

聯合新聞網 / 綜合報導
羽生結弦練習。 路透
羽生結弦練習。 路透

抵達中國後就未公開露面的羽生結弦終於出現了！今天稍早他現身北京首都體育館的滑冰場練習，一出場相機快門聲此起彼落，不過他的狀態似乎還不到最佳，5度嘗試四周辦跳都未能成功，令外界有些擔憂他的狀況。

據中國媒體報導，今天下午2時左右，羽生結弦一襲黑色緊身衣低調現身花式滑冰場，這是他自從抵達中國後首度公開露面，在場許多媒體都相當驚喜，紛紛以鏡頭記錄下他賽前第一次現身的珍貴畫面。

明天（8日）就要舉行花式滑冰男子個人項目，不過在此之前羽生結弦卻遲遲未現身，甚至一度傳出棄賽的消息，今天他出現滑冰場，也讓之前的種種流言不攻自破。

然而，據報導，羽生結弦在練習時5次嘗試史詩級4A難度的四周半跳均未成功，其中還有4次落地後扶冰，狀態似乎尚未調整到最佳。

羽生結弦北京首度練習 談四周半跳絕對有必要

【中央社／7日電】

日本花式滑冰男子選手羽生結弦6日抵達北京後，今天為出賽北京冬奧首度進行練習，並嘗試難度很高的四周半跳，羽生說，要能在這次奧運取得好成績絕對有其必要，會繼續加油。

日本讀賣新聞報導，即將出賽北京冬奧的羽生結弦，今天下午展開他抵達北京後的首次練習。羽生曾拿下2014年及2018年兩屆冬奧男子花式滑冰金牌，這次能否「三連霸」備受外界關注。

由於羽生6日才剛抵達北京，今天各國媒體聚集拍攝羽生的首場練習，羽生也在練習時嘗試各種花滑跳躍。

男子短曲項目預計8日舉行，共有30名選手參賽，羽生排在第21位出賽，時間大約是日本時間8日下午1時19分（台灣時間8日中午12時19分）。

每日體育報導，羽生練習後受訪時說，今天能非常專注在練習，「當然，一開始有點緊張，但最後還是能專注，我感覺很好」。

雖然今天也嘗試難度很高的四周半跳，但在至今的練習中都沒有成功過。羽生說，「雖然知道很難還是要嘗試，也是無論如何都想達成的目標，自己要能在這次奧運取得好成績絕對有其必要，會繼續加油」。

羽生結弦現身練習。 美聯社
羽生結弦現身練習。 美聯社

冬奧 北京冬奧 羽生結弦 花式滑冰

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