冬奧／奧運女子花滑史上第一人 俄15歲小將完成四周跳

中央社 / 北京7日綜合外電報導
瓦莉娃成為第一位在奧運完成四周跳的女子選手， 新華社
瓦莉娃成為第一位在奧運完成四周跳的女子選手， 新華社

俄羅斯少女瓦莉娃（Kamila Valieva）今天寫下花式滑冰史新頁，成為第一位在奧運完成四周跳的女子選手，而且成功跳了不只一次，是兩次。

法新社報導，15歲的瓦莉娃在2022北京冬季奧運團體賽女子長曲項目中，以178.92分打敗群雌，比居次的日本好手坂本花織分數148.66多了大約30分。儘管如此，瓦莉娃仍因為第3次嘗試四周跳失敗而顯得有些懊惱。

瓦莉娃是接受教練圖貝瑞茲（Eteri Tutberidze）指導的俄羅斯奧會代表隊成員之一，她預料將會在女子個人項目中奪牌，而且是奪金大熱門。

先前在比賽中完成四周跳的女子選手共3人，但奧運史上這是首次。

瓦莉娃的表現讓俄羅斯奧會代表隊順利以74總分拿下團體賽金牌，美國隊65分奪銀，日本63分鍍銅。

根據奧運新聞網站，過去有女子選手在奧運嘗試過四周跳，法國選手包娜麗（Surya Bonaly）1992年阿爾貝維爾冬奧會上的四周跳落地時旋轉得並不完整，因而遭降級。

瓦莉娃成為第一位在奧運完成四周跳的女子選手， 新華社
瓦莉娃成為第一位在奧運完成四周跳的女子選手， 新華社

冬奧 北京冬奧 花式滑冰

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