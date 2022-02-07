冬奧／日本實力增長、戰略成功 花滑團體賽首度奪銅

中央社 / 東京7日綜合外電報導
坂本花織在女子長曲項目拿下第2名，幫助日本首度奪下花滑團體賽銅牌。 新華社
坂本花織在女子長曲項目拿下第2名，幫助日本首度奪下花滑團體賽銅牌。 新華社

北京冬奧今天舉行花滑團體賽最後一天賽事，最後項目為女子長曲，21歲日本選手坂本花織以148.66分拿下第2名，取得9分積分，日本最後以總分63分首度在花滑團體賽奪下銅牌。

日本讀賣新聞報導，俄羅斯奧會（ROC）代表隊及美國分別拿下花式滑冰團體賽的金牌與銀牌。

花滑團體賽從2014年索契冬奧開始舉辦，日本隊連續兩屆冬奧都拿到第5名無緣頒獎台，今天是首度在此項目奪牌。

日本放送協會（NHK）報導，日本之所以能在這個項目首度奪銅，跟原本實力落後的雙人項目取得大幅成長，及冷靜的團隊戰略有關。

這次出賽雙人項目的20歲選手三浦璃來跟29歲的木原龍一，還只是從2019年開始搭檔以來的第3個賽季，卻能在冬奧短曲拿下第4名、長曲拿到第2名，為團體積分做出巨大貢獻。

而在冷靜的團隊戰略部分，教練團起用首度出賽冬奧的樋口新葉，參加6日舉行的女單短曲項目。樋口的「武器」是三周半跳，但這次在團體賽中為避免失敗風險並未使出三周半跳，最後順利拿下第2名。

另外，備受關注的日本花滑名將羽生結弦6日抵達北京，準備出賽8日男子花滑個人項目短曲比賽，他今天下午將展開練習。

冬奧 北京冬奧 花式滑冰

延伸閱讀

冬奧／谷愛凌出賽背負中國希望 仍難逃國籍爭議

冬奧／跳台滑雪男子標準台賽 小林陵侑為日本奪首金

冬奧／砲轟選手隔離環境差 德代表團1天後改口稱「有明顯改善」

冬奧／冰上王子羽生結弦抵達北京 力爭94年來首位3連霸

相關新聞

冬奧／競速滑冰1500M 黃郁婷名次持平

連續參加兩屆冬季奧運，我國滑冰好手黃郁婷昨天在北京冬奧女子1500公尺競速滑冰登場，排在第一組登場的她滑出2分00秒78...

冬奧／雪橇初體驗 林欣蓉暫居32位

從田徑轉練雪橇的林欣蓉，今天在北京冬奧迎接處女秀，第一趟排在33位出賽的她以1分01秒550順利完賽；第二趟雖仍出現小失...

冬奧／選手所需食量驚人 外籍教練抱怨供餐不足

冬季奧運參賽選手不僅在訓練和競賽時宛如超人，他們在參賽期間的食量也相當驚人。為在冰雪環境下保持體力，他們得不斷進食補充能...

冬奧／加拿大好手派洛特抗癌成功 勇奪單板滑雪金牌

三年前，加拿大滑雪運動員派洛特（Max Parrot）人在醫院裡，全力對抗淋巴癌；今天，他在北京冬奧，憑藉優異表現勇奪「...

冬奧／感受到觀眾熱情 黃郁婷：就像在主場作戰

台灣選手第一個在北京冬奧出賽的黃郁婷，雖在競速滑冰女子1500公尺比賽，成績表現並不突出，但仍是大陸關注的焦點，不僅在她比賽時播放S.H.E.演唱的「中國話」，連新華社還為她拍了不少照片，同時，北京日

缺雪的北京是如何辦冬奧？揭秘史上最大規模人造雪行動

北京的冬天並不會天天下雪，不過本屆冬季奧運就在此地舉辦，這也因此催生了奧運史上最大規模的造雪行動。《紐約時報》特地撰文報導，缺水的中國北方從哪裡找來那麼多的「水」製造成雪？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。