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冬奧／美國被判失格中國奪首金 韓媒怒轟：靠裁判+韓國DNA
昨（6）日的短道競速滑冰2000公尺混合團體接力賽過程一波三折，準決賽時裁判改判美國、俄羅斯犯規失格，讓地主中國得以挺進決賽進而奪下本屆首金。然而此項目一向是南韓的強項，中國奪金後南韓媒體全炸鍋，怒轟中國是靠裁判幫忙才能奪金，並稱這面金牌有「韓國DNA」。
短道速滑混和團體接力賽中，準決賽前2名的隊伍能晉級決賽，中國在準決賽原先輸給匈牙利、美國，排名第三無緣獎牌，不過中國隊隨後提出上訴，裁判在檢視重播畫面後改判美國和俄羅斯犯規失格，中國才以分組第二晉級決賽，最終以0.016秒之差擊敗義大利拿下金牌。
被裁判認定阻礙中國選手交接的美國選手皮維洛托（Ryan Pivirotto）賽後喊冤：「我不知道自己做了什麼，我根本沒碰到其他人。」
短道速滑接力強國南韓媒體對此毫不客氣地表示，中國奪金是靠南韓在預賽摔倒，以及準決賽充滿爭議的判罰，在美國被取消資格下，才能晉級決賽。
南韓《經濟先驅報》則提到，自2019年起，中國就大量引進南韓的競速滑冰人才，這次奪金是「成功移植了南韓競速滑冰的DNA」。也若有所指地表示在接下來的比賽中，應該還會出現更多爭議。
爭議判決的苦主美國媒體《運動畫刊》則大酸：「絕望的中國隊受到鼓舞最終站在頒獎台上」、「這是個『很有意思』的判決，我們的代表莫名其妙地被阻撓了。」
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