冬奧／新疆維族火炬手引爭議 北京善用「奧運外交」

美國周日 (2月6日)批評中國選擇20歲的新疆維族運動員迪妮格爾．衣拉木江作為冬奧開幕最後一名火炬手，稱北京別有用心。

法新社報導，全世界數百萬人都看到了衣拉木江的笑臉，但她並不被認為是中國最有成就的運動員之一。2月5日的賽事上，她在滑雪比賽中獲得第43名。

美國駐聯合國大使格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）6日在美國有線電視新聞網（CNN）上說：「這是中國人為了分散我們對當前真正問題的注意力而做出的一種努力。維吾爾人正在遭受酷刑，維吾爾人是中國人侵犯人權的受害者。」

她補充說：「我們知道，那裡發生了種族滅絕事件。我們已經指出他們的行為。總統已經指出他們的行為。」

國際奧林匹克委員會（IOC）淡化了火炬手人選的爭議性。發言人亞當斯 (Mark Adams)說，衣拉木江「完全有權」參加，「我們不會因為人們來自哪裡，他們的背景是什麼而歧視他們」。

中國政府被指控侵害新疆穆斯林少數民族的人權。維權人士說，至少有100萬維吾爾人被關押在新疆「再教育營」，中國當局還被指控在該地區強行對婦女進行絕育並強迫勞動。

北京否認這些指控，並勸告批評者停止將奧運會「政治化」，希望利用冬奧會來吸引人們專注中國的蓬勃發展和日益突出的全球角色。

美國、澳大利亞、英國和加拿大等國家以人權疑慮，特別是新疆維族的狀況為由拒絕派外交代表參加冬奧會。

北京再敲「歐洲後門」

在美國出聲批評的同時，中國國家主席習近平2月6日會見了波蘭領導人。習近平告訴波蘭總統杜達(Andrzej Duda)，中國尋求進一步改善與波蘭的關系，兩國應該「尊重和照顧彼此的核心利益和重大關切」，還說中國願意積極參與波蘭的物流中心建設，幫助波蘭成為中歐供應鏈上的一個關鍵節點。

波蘭是唯一一個在美國主導的外交抵制下仍派出民選領導人參加奧運會的歐盟國家。這次會議也是在對俄羅斯可能攻擊烏克蘭的擔憂中舉行的，北約成員國波蘭與烏克蘭有很長的邊界。

美聯社報導，波蘭與北京的熱情關係讓主要競爭對手美國感到不快。但杜達沒有立即發表聲明。在華沙，他的外交政策顧問庫莫奇 (Jakub Kumoch)說，波蘭希望「與中國建立盡可能好的關係，我們可以看到中國方面也有類似的興趣」。

美聯社報導，波蘭，連同匈牙利和塞爾維亞，一直被視為中國進入歐洲的後門之一。波蘭參加了中國與中東歐國家政府建立關系的倡議，即中國-中東歐國家集團，以及習近平的 「一帶一路」倡議，以建設連接中國和歐洲及其他地區的基礎設施。

除了引起華盛頓的不安，中國的舉動還引起了法國、德國和其他西歐國家政府的擔憂，認為中國政府正試圖在政治上打入歐盟。

(法新社、美聯社)

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