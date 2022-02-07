冬奧／隔離政策爭議多 芬蘭教練批中國無視人權

北京冬奧正如火如荼的進行中，但卻因隔離條件及解隔離程序引發部分選受抱怨，投訴案件持續增加。芬蘭男子冰球隊教練周日（2月6日）指中國不顧一名球員的人權，稱選手馬科·安蒂拉（Marko Anttila）伙食欠佳，且承受著巨大的精神壓力。

芬蘭教練賈洛寧（Jukka Jalonen）通過Zoom向媒體表示：「我們認為中國出於某些原因，不尊重他（安蒂拉）的人權，因為我們知道，他已經恢復健康可以比賽。」

據隨團醫生的說法，安蒂拉已不再具有傳染性，但在18天前檢測出陽性後，正繼續被隔離中。

自1月23日以來，超過350名奧運會參賽者，包括數十名運動員，在抵達北京時，新冠檢測呈現陽性。他們必須在酒店房間內隔離，直至24小時內連續進行兩次檢測呈陰性後，才能獲准恢復行動。

不過，有運動員抱怨隔離條件差，以及獲准離開的程序令人困惑。賈洛寧說：「在我們來到這裡前，安蒂拉已經和我們的團隊在一起約一周了，他的檢測結果是陰性的。那一周他和球員們在一起，也和教練們在一起，沒有人從被他傳染。」

他續稱：「他是名職業運動員，希望在不久後可以參加球隊訓練和比賽。」

對此，主辦方周日（6日）表示，他們正處理這些問題。北京冬奧發言人趙衛東表示：「我們已經解決了很多問題。比方說食物，我們已經允許他們從奧運選手村點餐，餐點將會送到隔離設施。」

芬蘭教練賈洛寧則表示，國際冰球聯合會周日（6日）與國際奧林匹克委員會（IOC）會面，討論安蒂拉和其他運動員的案件。芬蘭隊將於周四（10日）開始比小組賽，屆時他們將對上斯洛伐克。賈洛寧說：「希望我們會得到一些些正面的結果。」

陽性選手逆轉可參賽

周日（6日），就有新冠篩檢呈現陽性的選手，獲准參賽。澳大利亞冰壺混雙選手赫維特（Dean Hewitt）和基爾（Tahli Gill），原本因為基爾在經過幾輪檢測後仍呈陽性，將返回澳大利亞，但在數小時後，又被獲准參賽。

澳大利亞奧組委稱，經中國公共衛生部批准，基爾和赫維特可以在遵守密切接觸規定的前提下繼續參賽。根據中國媒體報導，過去24小時，醫療專家通過PCR檢測，塔莉的CT值結果在可接受的範圍之內，因此得以繼續參賽。

早前，德國奧運代表團團長施梅爾普芬尼格（Dirk Schimmelpfennig）表示，被檢測為陽性的3名德國冬奧選手接受隔離的環境已獲得改善，代表團感到滿意。

他說：「我們已成功替選手爭取到顯著改善的環境。」並稱「選手有了滿意的環境條件，現在房間比較大，WiFi可以上網，房內也有一輛健身自行車。因此我們在非常艱難的情況下，有了適當和滿意的環境。」

恐怖的隔離經歷

北京冬奧嚴格的防疫、隔離措施，的確讓一些冬奧選手感到錯愕。有選手和赴北京採訪的記者在網路上分享了遭隔離的過程。

波蘭短道速滑選手娜塔莉亞·馬利謝夫斯卡（Natalia Maliszewska）在推特上發文說，她在1月30日檢測呈陽性後，在北京奧運會的經歷就成了「恐怖」故事。她聲稱，收到了幾份結果為陽性和陰性的檢測報告。

「那天（2月5日）凌晨3點，他們把我從隔離房間中拉出來......那是個恐怖的一晚。」她寫道，「我穿著衣服睡覺，因為我怕有人再帶我去隔離。我只是透過窗簾看了一會兒，只用一只眼睛，因為我怕有人會看到我。」

馬利謝夫斯卡稱，幾個小時後，她收拾好行李前往溜冰場，參加500米的預賽。 「因為突然有消息說，他們搞錯了，不應該讓我出去，也不應該讓我離開隔離房間。我畢竟是一個威脅，不能參加比賽。我必須盡快回到選手村裡」。

周日（6日）晚上，馬利謝夫斯卡又發布了一張自己在冰場邊的照片，表示「我回來了！」

另外，被驗出確診的俄羅斯選手維斯內佐娃（Valeria Vasnetsova）也在近日發文抱怨稱，酒店伙食難以下嚥，讓她餓到胃痛、瘦到骨頭都凸出來，還說自己每天都在哭。

上周三（2日），瑞典記者菲利普‧加德（Philip Gadd）抵達北京後被一輛救護車送去隔離，他在其任職的媒體上講述了自己的困惑和恐懼。加德在隔離旅館房間內，接受路透社的影音採訪時說，「這是一次非常可怕的經歷，感覺……並不真實，好像我在一部科幻電影內。」

（路透社等）

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